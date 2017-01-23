هل تذكرون الطفل حيدر الذي يتّمه تفجير برج البراجنة.. إليكم ما حصل

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يستمر اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الإسباني في تقديم الدعم للطفل اللبناني حيدر مصطفى الذي قابله منذ عدة أشهر في ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بالنادي الملكي.

تقارير صحفية عديدة تقول أن اللاعب الدولي البرتغالي يعمل على مساعدة الطفل من أجل الانتقال للعيش في المملكة المتحدة ليعيش حياة سعيدة وأفضل مما هي عليه في لبنان.

وكان حيدر قد فقد عائلته في هجوم انتحاري لتنظيم داعش على مدينة بيروت في عام 2015.

فيما قام محمد عم حيدر وزوجته، اللذان يعيشان في العاصمة الإنجليزية لندن، بإطلاق حملة من أجل مساعدة الطفل على الانتقال للعيش معهما في المدينة الإنجليزية.

ويُعتبر حيدر من أبرز مشجعي نادي ريال مدريد، حيث تحدَّث رونالدو، أشهر لاعبي الميرينغي، في تصريحات للصحافة البريطانية من أجل إعلان دعمه للطفل حيدر ليعيش حياة سعيدة.

وقام اللاعب صاحب الـ31 عاماً بتوجيه رسالة إلى حيدر قائلاً " أنا سعيد لمعرفة أنك بخير وأتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك أينما تعيش. اتبع أحلامك واعمل بجد من أجل جعلهم حقيقة واقعية "