عاصفة قطبية آتية إلى لبنان والثلوج على 600 متر!

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يتمدد حالياً المرتفع السيبيري نحو العراق وشمال شبه الجزيرة العربية والأردن ويصل الضغط الجوّي الى 1026hpa، وفوق بحر قزوين 1032hpa، ما يساهم في تدفق رياح جنوبية شرقية دافئة نحو اليونان حيث الضغط الجوّي أقل قيمة 1015 hpa. وتعبر هذه الرياح فوق لبنان وفلسطين وتسبب في ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وفق ما ذكر الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفتحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ويعتبر طقس لبنان الدافئ، يومي الثلاثاء، والأربعاء تهيئة لهجوم الكتلة القطبية جنوباً. ومن المتوقع ان تصطدم بمنخفض جوّي رطب، يأخذ طريقه من جنوب ايطاليا، والبحر المتوسط وشمال مصر، يتحوّل الى مثلج في معظم المناطق اللبنانية التي تعلو 600 متر مع تراكمات ثلجية، الأمر الذي سيتضح يوم الأربعاء قبل 48 ساعة من موعد بداية الأمطار.