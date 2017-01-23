بعد أكثر من 48 ساعة على تحرير المواطن سعد ريشا.. عمليّة خطف جديدة؟!

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بعد أكثر من 48 ساعة على تحرير المواطن سعد ريشا من الخطف، استعاد اللبنانيون المشهد ذاته ولكن هذه المرّة من خلال المواطن مجيد الهاشم (65 عاماً) ابن بلدة العاقورة ومن سكّان بلاط – في جبيل.

أفادت اذاعة "صوت لبنان" نقلاً عن المواطن أسعد الهاشم أن "أخيه المواطن مجيد الهاشم فقد منذ صباح امس والمعلومات تشير الى انه موجود في شتورا حسب جهازه الخلوي".



واضاف شقيق المفقود مجيد الهاشم للotv "تحركاتنا معلقة بناء على طلب الجهات الامنية" وعلمت الـ otv ان مؤتمر صحافي لعائلة المفقود مجيد الهاشم 1:30 بعد الظهر في سرايا جبيل.