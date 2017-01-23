ابو فاعور يطالب بري برفع الحصانة عنه: "مستعد ان امثل امام مدعي عام التمييز، انفقت اموالاً.."!

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اكد وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور انه "انفق اموالا من خارج موازنة وزارة الصحة لصالح مواطنين من كل المناطق والطوائف اللبنانية وذلك فقط لانهم مرضى ومحتاجين وليس لديهم امكانية لشراء الادوية التي يحتاج اليها ولا يغطيها صندوق الضمان الاجتماعي".

وفي حديث تلفزيوني، اضاف ابو فاعور "مستعد بأن اطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري برفع الحصانة النيابية عني ومستعد ان امثل امام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وادعوه لاعتبار كلامي هذا بمثابة اخبار لاستدعائي لشرح كيف انفقت الاموال على ادوية المواطنين، وليس لدي اي حرج او مشكلة مع اي عقوبة او اجراء سيتخذ بحقي"، موضحا "لست معني بالتبرير لاي سياسي لا يملك شروط النزاهة والمصداقية، بل من واجبي ان اشرح ذلك للمواطن اللبناني فقط"، معتبرا ان "بعض القوى السياسية تحرض ضد "الحزب التقدمي الاشتراكي" وتشن حملة عبر الاعلام في سبيل ذلك".

ورأى ابو فاعور ان "قانون الانتخابات النسبي يجب ان يطرح ضمن برنامج اصلاحي متكامل، فيس حين ان القوى التي تطرح النسبية لم يظهر وجهها الاصلاحي بعد"، سائلا "كيف يمكن طرح النسيبة والاحزاب طائفية بامتياز؟"، محذرا من تأجيل الانتخابات النيابية، و"مصادرة صوت المواطن".