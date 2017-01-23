صابر جال في الزهراني - شرق صيدا وجزين: بتكاتفنا يبقى التيار وهدفنا المقبل قانون الانتخاب والانتخاب

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جدد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية رومل صابر التذكير بثوابت التيار على الصعيدين السياسي والداخلي.



كلام صابر جاء خلال جولة جنوبية شملت قضائي صيدا-الزهراني وجزين، رافقه فيها عضو تكتل التغيير والإصلاح أمل ابو زيد، إضافة إلى مستشاره طوني حداد ومدير مكتبه ريتشارد حنا، وشارك فيها منسقا القضائين ومسؤولو التيار على مختلف المستويات.



وخلال اللقاءات مع ناشطي التيار، قال صابر: "أتحدى أن يكون هناك أي مكون سياسي في لبنان والمنطقة يتمتع بالدينامية التي نشهدها في التيار، فنحن في مرحلة الانتقال من الحالة الشعبية الى المؤسسة، وهذا ما يتطلب خلق ثقافة المؤسسات، علماً أن المؤسسة تدوم فيما حكم الأشخاص يزول".



وأضاف: "نضالنا توج أخيراً بوصول الجنرال الى الرئاسة، لكننا في الوقت نفسه أنجزنا على صعيد التيار أموراً كثيرة، فنحن نعيش ورشة عمل وهناك خلية نحل في المركزية حتى لو لم يظهر كل شيء الى العلن، ونأمل في الوصول إلى مرحلة الالتزام".



وتابع صابر: "نسعى في شكل مستمر للتوثيق الالكتروني تمهيداً للاستغناء عن الورق في مراسلات التيار، كما أن علينا ان نطبق النظام الداخلي غير المنزل، الذي يمكن تعديله بعد الممارسة للتطوير، وهذا ما سيحصل جزء منه قريباً بعد التصويت في المجلس الوطني، فنحن في مؤسسة لا يستطيع فيها حتى رئيس الحزب عزل أي شخص إذ ان هناك مجلساً تحكيمياً".



وقال صابر: "لا احد يتجرأ غيرنا على القيام بانتخابات نسبية في حزبه، لكن فعلناها لأننا نطالب بالنسبية في قانون الانتخابات النيابية، والأهم في كل الأحوال تجاوز الخلافات الشخصية، وعلينا الانتباه من الاستهداف أكثر من أي وقت مضى بعد وصول الجنرال إلى رئاسة الدولة، ففي حال سقط التيار نذهب جميعاً إلى البيت".



وأضاف: "نشعر أن برامجنا السياسية هي الانجح، والآخرون اذا اتوا الينا يكون الأمر جيداً، فنحن لم نغير مواقفنا وهكذا يجب ان نكمل، كما أننا نأمل في تعزيز التكاتف والتلاحم لنبقى فريق عمل واحداً، فالاختلاف مطلوب أما الخلاف فممنوع حتى مع الغير، فكيف اذا كان الأمر في ما بيننا".

وإذ أكد صابر "تقوية الهيئات المحلية وهيئات الأقضية، أي تقوية الجغرافية لتقوية الحزب"، شدد على أن "منسق القضاء هو ممثل رئيس التيار على الأرض في قطاع معين".



وبعدما ذكر بأن "التظاهرات التي قمنا بها كانت مدروسة وتصاعدية وأثبتنا عبرها وجودنا ووجهنا رسالة إلى الجميع بأن الرئيس الذي نرشحه قوي"، لفت إلى "أننا كنا نعمل لوصول العماد ميشال عون للرئاسة لاسترجاع الحقوق، علماً أن خطابنا ليس طائفياً، فلو كانت الحقوق مسلوبة من طائفة أخرى لرفعنا الصوت كذلك"، وأشار إلى أن "الهدف الثاني هو اقرار قانون الانتخاب المنصف الى اقصى حد ممكن، فيما الهدف الثالث هو رفض التمديد إلا اذا كان تقنياً بعد اقرار قانون جديد".



وأوضح صابر أن "من يحكم البلد اليوم هو مجلس النواب الذي ينتج عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولذلك نريد قوة أكبر في المجلس".

وعن العلاقة بالقوات اللبنانية، قال: "العلاقة جيدة جداً مع القوات، أما الذوبان الذي يتحدث عنه البعض فأجيبه بالقول: إذا خسرنا اي شخص من جهتنا الى الآخرين فهذه مشكلتنا وليست مشكلة الآخرين".



وختم صابر بالإشارة إلى ان الرئيس ميشال عون يحلم "بإعادة لبنان منطقة ارتكاز في المحيط الذي ترون ما يحصل فيه"، وهذا هو بالطبع توجه رئيس التيار الوزير جبران باسيل، "هذا الشخص الذي لا يهدأ كما تعرفون"، متحدثاً عن "اعداد ورقة اقتصادية نشاركها مع احزاب اخرى، فنحن أمام ورشة عمل كبيرة لا تتحقق بين ليلة وضحاها لأن البلد منهوب منذ سبعة وعشرين عاماً، فيما الكهرباء وخدمة الدين أساس المشكلة علماً أن ما ندفعه يوازي ما نصرفه تقريباً".

وفي ختام اللقاءات، فتح المجال للنقاش عبر أسئلة وأجوبة تطرقت إلى الشأنين الوطني وشؤون التيار.