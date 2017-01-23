ماذا كشف وزير الداخلية السابق مروان شربل عن "انتحاري الحمرا"؟

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كشف الوزير السابق مروان شربل عن أن انتحاري شارع الحمرا كان تحت متابعة ورصد الاجهزة الامنية منذ قرابة الشهر، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية والمخابرات الدولية والمواطنين اللبنانيين والمسؤولين الامنيين في المخيمات على تنسيق تام الامر الذي من شأنه اجهاض اي اعتداء منوي تنفيذه في لبنان".

واذ أشاد شربل في حديث لاذاعة صوت لبنان بالانجاز الامني في توقيف الانتحاري بشارع الحمرا، طمأن المواطنين الى الوضع الامني في البلاد.

وقال: "لا داعي للخوف والاجهزة الامنية على علم بأي عملية يخطط لها في لبنان وهي قادرة في اي لحظة بالقدرات التي تمتلكها على إحباطها".