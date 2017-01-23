تهديد شخصان لعسكري أثناء تأديته لخدمته..

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :
"قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 14/01/2017 لغاية 20/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص لارتكابهم أفعالا جرمية وذلك على الشكل التالي :
- شخصان بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
- شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .
- شخص واحد بجرم الانتماء الى احدى المجموعات المسلحة والمشاركة في احداث طرابلس.
- شخص واحد بجرم حيازة المخدرات .
- شخصان بجرم تهديد عسكري اثناء تأديته لخدمته .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص.