تهديد شخصان لعسكري أثناء تأديته لخدمته..

A + A -

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :



"قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 14/01/2017 لغاية 20/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص لارتكابهم أفعالا جرمية وذلك على الشكل التالي :



- شخصان بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.



- شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .



- شخص واحد بجرم الانتماء الى احدى المجموعات المسلحة والمشاركة في احداث طرابلس.



- شخص واحد بجرم حيازة المخدرات .



- شخصان بجرم تهديد عسكري اثناء تأديته لخدمته .



بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص.