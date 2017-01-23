living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - ماذا كان يحمل انتحاري شارع الحمرا في بيروت؟

23
JANUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حصل موقع "العربية" بنسخته الإنجليزية، على صور تم التقاطها بعد دقائق من إحباط جهاز الاستخبارات اللبناني، السبت، بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، هجوماً كان سينفذه اللبناني المدعو عمر حسن العاصي عبر حزام ناسف يزن 8 كلغ في مقهى "كوستا" في شارع الحمرا الذي يقع غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب الصور عثر على قنبلتين يدويتين ومجموعة من الحبوب المخدرة بحوزة الانتحاري، فيما أظهرت صورة أخرى دماء على الأرض تعود للانتحاري بسبب إصابته حينما تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن اللبناني، فيما تظهر هويته التي كان يحملها، وتم التأكد من أنها صحيحة وغير مزورة بعد أن تمت مداهمة مكان سكنه في منطقة الشرحبيل في صيدا جنوبي لبنان، ومصادرة جهاز كمبيوتر.

وقال نادل يعمل في في كوستا لقناة تلفزيونية لبنانية إن عاصي كان في المقهى لحوالي 10 دقائق قبل الخروج للرد على مكالمة هاتفية.
وأضاف "عندما حاول العودة إلى داخل المقهى، كان قد أصيب بعيار ناري في الساق، فيما تجمعت عناصر الشرطة والجيش حوله لاعتقالها عند مدخل المقهى".
ويعد شارع الحمرا من الشوارع الحيوية جداً في لبنان، وتنتشر فيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، فيما تعرف ليلة السبت عادة ازدحاماً برواد المطاعم والمقاهي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout