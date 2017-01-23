ماذا طلب الانتحاري من هذه الشابة في الكوستا؟

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كشفت الشابة التي تولّت أخذ طلب الإنتحاري المفترض عمر العاصي بعيد دخوله وجلوسه الى طاولة قريبة من الزجاج، قبل ان يطلب قهوة مُرة ولوح شوكولا، ويجري معها حواراً صغيراً سائلاً إياها حول عملها، أن العاصي كان مرتبكا قليلا من دون أن تظهر عليه اي إشارات الى انه إرهابي يوشك على تفجير نفسه.



وفي حديث لـ"الراي"، أشارت الشابة الى انه قبل وصول العاصي، حضر الى المقهى 4 رجال من الاستخبارات، قائلة "عرفناهم من طريقة جلوسهم ونظرتهم، قبل ان نتأكد من ذلك بعدما انقضّوا على الانتحاري الذي كان خرج بعد نحو ربع ساعة من دخوله الى خارج المقهى وأجرى مكالمة هاتفية، وحين همّ بالدخول أطبق عليه رجل أمن كان في الخارج ولاقاه مَن كانوا في الداخل وضربوه بأعقاب المسدسات وثبّتوه كي لا يفجّر الحزام الناسف".