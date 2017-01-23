عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الثاني 2017

الأخبار: مؤتمر أستانة: ما بعده... كما قبله
انتحاري الحمرا: سأكرّرها!
«المستقبل»: التهديد بتعطيل الانتخابات تهويل وعون لن يخالف الدستور
الجمهورية: ماذا يحضر الإرهاب للبنان؟
النهار: لبنان يكسب جولة في مكافحة الارهاب
الديار: الجيش : نطوّر حربنا الإسـتباقيّـة
البناء: الجعفري يرسم خارطة الطريق: الحرب على الإرهاب بوصلة المؤتمر
حلب في أستانة: روسيا راعٍ وأميركا مراقب... والسعودية خارج الحلبة
الاندفاعة السياسية الإيجابية تُحبط خطرين أمنيّين.. في البقاع وبيروت
الأنوار: بيان لقيادة الجيش عن احباط التفجير الانتحاري في شارع الحمرا
اللواء: «اللـــواء» تروي قصة الإرهابي المعتقل بعد إحباط تفجير الكوستا
الحمراء تستعيد حيويتها «مطمئنة» لجهوزية الجيش «والمعلومات» و4 موقوفين قيد التحقيق
المستقبل: انتخابات «المستقبل» ردّ على الإرهاب.. والمشنوق يتوعّد بالقبض على خاطفي ريشا «وبرّي أول المطالبين»
الحريري في «الكوستا»: الخوف مرفوض
l'orient le jour: « Plaqué au sol, le kamikaze tentait d’actionner sa ceinture d’explosifs »
the daily star: Security agencies thwart suicide bombing in Hamra