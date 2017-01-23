أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الثاني 2017

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الجمهورية: اسرار

التباسات

قال وسيط في عملية أمنية دقيقة إنه اكتشف أنها كانت منطوية على التباسات كثيرة تبيّن له منها أن حاميها حراميها.



ضغوطات

تبيّن أن ضغوطات خارجية مورست لتأجيل زيارة مرجع كبير إلى دولة أفريقية.

تأكيد



للمرة الثانية يتوجّه مسؤول كبير الى مسؤول حزبي بارز مؤكداً إستمرار العلاقة بينهما ولن تؤثر عليها أي ظروف سياسية محلية.



مناقلات

يُجري حزب بارز مناقلات في صفوفه بعيداً من الأضواء، خصوصاً في بعض المراكز الحساسة، كما أجرى بعض الإعفاءات لكادرات مهمة لم يكن دورها محصوراً في لبنان.



حدود

لفتَ مرجع كبير مرجعاً آخر الى وجوب إلتزام حدود الصلاحيات المعطاة له فلا يُشخصِنها.



مساعدات

أبلغ سفراء دول مهمة المراجع المعنية بأن استمرار المساعدات الدولية هو رهن بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.



دور

يؤكد أحد الأحزاب أن دور أحد قياديّيه الذي أثار لغطاً نتيجة إستقالته يبقى محفوظاً وهو من ركائز الحزب.

النهار: أسرار الآلهة

سنة أخيرة للمحكمة ...

تتوقّع مصادر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان أحكامها نهاية السنة وتكون مساهمة لبنان في نفقاتها هي الأخيرة.

سياسي في روسيا ...

لفتت زيارة وجه سياسي بارز الى روسيا ولقائه عدداً من المسؤولين وتوزيع خبر الزيارة من الجهة الروسية.

وزير الصحة ...

امتنع وزير الصحة السابق عن الاجابة عن اسئلة تتعلق بخطة جديدة يعتمدها خلفه تنسف ما كان أطلقه.

مجلس الإعلام ...

عُرض على مرجع رسمي موضوع المجلس الوطني للاعلام المنتهية مدته والذي "يعتبر من آثار زمن الوصاية".

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أشار وزير سابق إلى أنّ أهمية اعتماد النسبية هي طبعاً في تحقيق صحة التمثيل وعدالته لكلّ الفئات الحزبية والسياسية والطائفية والمذهبية في البلد، ولكن للنسبية أهمية مضاعفة لأنها تؤدّي تلقائياً لتقلص الفساد إلى حدّ كبير، لأنّ النسبية تلغي منطق اقتسام الحصص وتوزيع المغانم على الأزلام والمحاسيب، وتفتح الأبواب واسعة أمام المحاسبة والمساءلة الشعبية للمسؤولين في كلّ دورة انتخابية...



كواليس

توقعت مصادر متابعة لمحادثات أستانة، أن يضع الوفد السوري الحكومي شرطاً لأيّ حوار مباشر مع وفد الجماعات المسلحة، بإعلانها أولوية الحرب على الإرهاب ومشاركتها في الحوار مع الحكومة السورية بمحادثات غير مشروطة لتوحيد الجهود في الحرب على «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» بعد فكّ أيّ صلة تربطها بكلّ منهما وإنهاء التداخل والتشابك مع «النصرة» عسكرياً...







اللواء: اسرار

لغز



أسفرت «مشاورات» أجراها مرجع معني مع أطراف حكومية وحزبية على غربلة الأسماء المطروحة لمركز حسّاس غير مدني، واقتصارها على مرشحين سيتم اختيار أحدهما!

غمز

انسحب وزير شاب من مأدبة تكريمية لشخصية عربية بارزة قبل انتهاء العشاء، رغم أنه كان يمثل مرجعية رسمية!



همس

أبدت أوساط اقتصادية تخوّفها من تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة على الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة رئيس الجمهورية إلى الرياض والدوحة!



المستقبل: يقال

إن مرجعاً نيابياً يرى أن لبنان مرشح لاستقطاب حركة إعادة الإعمار المنتظرة في المنطقة وخصوصاً الشركات العالمية الكبرى بالنظر الى نظامه المصرفي وإمكانياته في تقديم الخدمات المطلوبة.