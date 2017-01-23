ارطال من اسماك التريخون في بحر صور

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام أن عددا من صيادي الاسماك، تمكن في صور من اصطياد اكثر من 20 إنطارا من سمك التريخون، اي ما يعادل ٦ الاف كيلو غرام.

واشار الصيادون الى ان هذه الاسماك التي اصطيدت هي اسماك عابرة وغريبة عن منطقتنا.

وقال الصياد حنا نقولا: ان ارطالا من اسماك التريخون علقت في الشباك، وجاءت مع التيارات والعاصفة الاخيرة التي ضربت الساحل الشرقي للمتوسط، مفضلة البقاء في المنطقة، كون المناخ دافئ والمياه غير ملوثة.

فيما اعتبر رئيس متحف الحياة البحرية والبرية، والمتخصص في تحنيط الحيوانات الدكتور جمال يونس ان ظاهرة الاسماك هي عابرة وموسمية، حيث تقودها التيارات البحرية الى شواطئنا، لتشكل محطة واستراحة للتكاثر، لانها تتلاءم مع مناخ وبيئة بحرنا، اضافة لدفء المياه وتنوع المراعي منها الصخرية، الرملية والوحلية.

وختم يونس ان بحر صور خال من التلوث، ومياهه نظيفة بعيدة من مصبات الانهر والمجاري الصحية.



اشارة الى ان اسواق صور غرقت باسماك التريخون حيث بيع كيلو غرام السمك الواحد ب 6 الاف ليرة بعدما كان سعره 18 الف ليرة.