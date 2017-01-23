قهوة وشوكولا... قبل لقاء الحوريات

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جاد صعب-

مرة جديدة ، يبرز ارهابيون نموا وترعرعوا في احضان الحالة الدينية الشاذة ، التي شكلها الشيخ احمد الاسير الذي يحاكم لدى القضاء اللبناني، على خلفية معركة عبرا، التي استهدفت خلالها المجموعات العسكرية للاسير حواجز ودوريات الجيش اللبناني، لتشكل محاولة التفجير الارهابي الذي كان يهم الارهابي وليد العاصي لارتكاب مجزرة ضد مدنيين، اولى الاشارات التي تدلل على ان الحالة الاسيرية بجناحها الارهابي ما تزال على قيد الحياة، وما ظهور ارهابي من صيدا من انصار الاسير الا الجرس الذي قرعه الانجاز الذي حققه جهاز مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، واجتياز القطوع الامني الخطير الذي كان سيؤهل لبنان للدخول في نادي الدول المتفجرة بالارهابيين.



اللافت ان الهجوم الارهابي الذي احبطته مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات، يأتي بعد موجة جديدة من التحريض على الجيش اللبناني والقضاء، في اعقاب صدور احكام بحق الموقوفين من انصار احمد الاسير، وبالفعل، فقد شهدت مدينة صيدا قبل ايام، تحركات احتجاجية على احكام القضاء اللبناني، نظمتها عائلات الموقوفين امام دار الافتاء في المدينة، بدعم من جهات سياسية وحزبية شاركت في التحركات ، في وقت ما يزال العديد من الفاعليات يمنح اسبابا تخفيفية على الموقوفين المتورطين في استهداف الجيش اللبناني في عبرا قبل اقل من اربع سنوات ، في معركة سقط فيها 24 ضابطا وجنديا من الجيش اللبناني واكثر من مئة جريح.



امام منزل الارهابي في محلة شرحبيل بن حسنى، احدى ضواحي مدينة صيدا عند الطرف الشمالي الواقعة عند حافة النهر المؤدي الى اقليم الخروب، وهي المنطقة التي عبرها فرَّ الاسير ومرافقوه وبعض مجموعاته من صيدا، الايحاءات التي اعطاها جنود الجيش. بعدم الاقتراب من المكان كانت حاضرة، فالتحقيقات ما تزال في بداياتها، وهناك اجراءات امنية وعسكرية وقضائية تستلزم الحيطة وعدم «ألاستجوابات الاعلامية» لافراد عائلته، سيما وان شقيقين للارهابي العاصي تم اقتيادهما الى احد مراكز الجيش ، لدواع تتعلق بمعلومات يمكن ان تفيد التحقيق وكشف الرواية الكاملة عن المخطط الارهابي الذي كان مقررا ... قوة الجيش كانت داهمت، فور شيوع الخبر ليل امس (الاول) منزل الارهابي وليد العاصي (مواليد صيدا عام 1992 ) في منطقة شرحبيل وفتشت محتوياته، وصادرت جهاز كومبيوتر خاص به وبعض الوثائق، فيما اوقف شقيقاه محمد وفاروق وعدد من الاشخاص من آل البخاري والحلبي يقيمون في محيط منزله للتحقيق، وتبين ان الارهابي يعمل ممرضا في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، وهو اصيب في حزيران العام 2013 خلال اشتباك مسلح بين جماعة الاسير و«سرايا المقاومة».



اول مرة يٌسَجَّل، ان يدخل ارهابي لتفجير مقهى، يكون هو احد رواده، ولو للتمويه عن نواياه، ما يدل على انه على يقين بان الهدف الذي جاء من اجله ليس قتل «الكفار والملحدين» بل قتل مواطنين ابرياء يجلسون في مقهى يبعد آلاف الكيلو المترات عن جبهات القتال الدائرة في سوريا او العراق، وانه مقهى مخصص لاحتساء القهوة مع الشوكولا، تماما كما فعل «الزبون» الخطير لمقهى الـ «كوستا»، قبل ان يلتقي بحوريات جنة الله، كما كان مخططا.



عمر العاصي، الارهابي الجديد الذي يخرج من صفوف جماعة الشيخ احمد الاسير، بعد ان سبقه من نفذ هجمات انتحارية ارهابية ضد مناطق سكنية وحواجز للجيش اللبناني ومقرات دبلوماسية في بيروت، فيما المخاوف الى تزايد من خروج آخرين يشكلون خلايا دائمة يمارس افرادها حياتهم الطبيعية ، بانتظار صدور «امر اليوم» من «امير» الارهاب في ولايته في الرقة، المدينة السورية الواقعة تحت قبضة الارهاب التي تحولت الى «كلمة سر» يدلي بها الارهابيون الموقوفون في جلسات التحقيق.



الارتياح الصيداوي من احباط عملية التفجير الارهابية ، المصحوب بالحذر، عكسته فاعليات في المدينة ، اشادت بانجاز مخابرات الجيش اللبناني بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والتي افضت الى اعتقال الارهابي عمر العاصي، وهنأت بانقاذ ارواح مدنيين كانوا داخل المقهى، فيما غمز البعض من قناة بعض الجهات التي خفت صوتها الآن ، وهي كانت تصدح داعمة هذا الارهاب وتشكك بالجيش والقضاء حيال موقوفي عبرا، كما عبر الامين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الذي فوجىء من الارهابي الذي يتلبس او يتقمص ثوب ممرض، محذرا من المواقف التي تدعم هذا الارهاب خاصة عندما يقف سياسي مزعوم ويقول انه علينا ان ننتبه لفريق ثالث في معركة عبرا او مطالبته بتخفيض او عفو عام عن موقوفي عبرا، فهذا عمليا يدعم الارهاب سواء اعترفوا بذلك ام لم يعترفوا وهنا خطورة الامر ، نسمعهم يصرخون ويعلو صوتهم عند اي خطأ اذا كان هناك خطأ بينما عندما تحصل مثل هذه العملية والجريمة التي كانت يمكن ان تحصل نرى صوتهم خافت وضعيف وهذا الامر ندينه، وطالب بنشر صور وتسجيلات احداث عبرا في 23 و24 ( حزيران 2013 ، وفيها الهجوم العسكري لمجموعات الاسير على الجيش اللبناني) حتى يكف هؤلاء الاغبياء والعملاء عن غبائهم.