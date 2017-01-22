الدكتور "زياد البيطار" ينوه على الجلسة الحكومية الموعود انعقادها في عكار

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في الندوة الأسبوعية؛ التي يقيمها الدكتور "زياد البيطار" في منزله في عندقت #العكارية ؛ و بلقاءه مع عدد من فعاليات و أبناء المنطقة ؛ نوه الدكتور البيطار على الجلسة الحكومية الموعود انعقادها في عكار ، فقال ما يلي :

أهلا حضرة الحكومة العتيدة ؛ اهلا" بك في عكار ...

في هذه المناسبة المبجلة و التاريخية لا بأس أن تستهلي زيارتك لعكارنا المتواضعة في مطار الشهيد "رينيه معوض" في القليعات#عكار ، و يكون الاستقبال احتفاليا" .

ولنبدأ بعدها بجولة صغيرة ،و لتكن بجانب المطار ،نظرة" إلى المزارعين المتواضعين كعكارهم ، إلى فساد مزروعاتهم و سوء احوالها، ومن ثم فلنكمل قليلا" نحو مصانع عكار: الضخمة المعوذة حجرا" و بشرا" لتصل إلى مرحلة واقع ، ثم فلنخطوا نحو المستشفى الحكومي العظيم الذي ليس مؤهلا" لاستقبالكم مرضانا ؛ و لا يغرنكم انطفاء الأضواء ففيلم الحرمان قد بدأ عرضه (حرماننا من الكهرباء و الماء)...، و لن نمل، فنكمل و ندور حول نصب الشهداء التذكاري في العبدة و نلقي عليهم تحية السلسلة (سلسلة الرتب و الرواتب) ...؛ و منا نظرة إلى اليمين حيث صائدوا الاسماك الذين حاربوا بشباكهم لتأمين قوتهم في سفنهم المهترئة المرسية في مرفأ الأحلام ...،

أما محطة الراحة فهي في الجامعة اللبنانية حيث سيامن لكم طلابنا كافة وسائل الراحة من هذه المسافة المتعبة ،و زحمة طرقتنا الضيقة خجلا"من سموكم ...

لكن حقا" ختامها مسك، بنسمة منعشة من مكب سرار الذي تواضع، و انحنت رؤوس نوارسه احتراما" لكم ..

و عكار تشكر زيارتكم بعد الانتخابات النيابية ؛ رافقتكم السلامة...