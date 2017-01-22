بالصورة - ولعت بين راغب علامة و منتج برنامج " هيدا حكي "

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غرد الفنان راغب علامة على تويتر بعد عملية الحمرا : "يتطاول بعض السخفاء ويطلقون إشاعة عن وجودي في الحمرا عند محاولة التفجير!!مطلق هذه الشائعة مخرج معروف يعتبر نفسه مهضوم وشريكه متعاطى الممنوعات"

فرد منتج برنامج " هيدا حكي " طارق كرم ، شقيق مقدم البرنامج عادل كرم قائلاً :

-ردًا عا تهيّئات راغب علامة:مستحيل حدا من فريقنا ينكت عليك مبارح لإنو منعرف كتير منيح إنك ما كنت بالكوستا لإنو أكيد مش رح تدفع حق فنجان قهوة

-لبنان كلو عم بيستلمك بعد كل عملية،ما بعرف كيف تهيّئلك إنو في حملة منظمة عليك، إلا إذا منك واعي إنك صرت فيلم هزلي

-لو حدا فاضي يعمل حملة عليك، في كتير إشيا بتزعلك وبتبسط كتير ناس بس ما حدا فينا إلو جلادتك صراحة ونحنا ولاد أصل