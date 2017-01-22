بالصور - الحزام الناسف الذي كان بحوزة انتحاري عملية الحمراء

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إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بإحباط مديرية المخابرات العملية الإنتحارية في منطقة الحمرا ليل أمس

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بإحباط مديرية المخابرات العملية الإنتحارية في منطقة الحمرا ليل أمس، داهمت قوة من الجيش المبنى الذي يقطنه الإرهابي عمر حسن عاصي في منطقة شرحبيل - صيدا، حيث أوقفت أربعة أشخاص من المشتبه بهم.

كذلك تبين بنتيجة كشف الخبير العسكري على الحزام الناسف أنه يحتوي على 8 كلغ من مواد شديدة الإنفجار بالإضافة إلى كمية من الكرات الحديدية وذلك بهدف إيقاع أكبر خسائر بالأرواح.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.