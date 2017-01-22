دورة طولة زهر وبايبي فوت في قضاء بعبدا‎

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نظمت لجنة الشباب والرياضة في قضاء بعبدا دورة طاولة زهر & babybfoot وجاءت النتاءج كما يلي

طاولة زهر

مرتبة اولى جان الشرتوني الحدت

مرتبة تانية نجيب الحاج شياح

مرتبة ثالثة سامي جو كسرواني حارة حريك

Babyfoot

مرتبة اولى نعيم كلامش ومهدي ريحان مرتبة اولى شياح

مرتبة تانية ريمون رجي وروجيه هليل كفرًشيمة

مرتبة ثالثة ايلي هبر ونظام سليمان هيئة قضاء بعبدا

سلم الكوؤس للفائزين منسق قضاء بعبدا

السيد ربيع طراف ومسوؤل لجنة الشباب والرياضة في القضاء السيد سليم معلوف،

ونشكر جميع الهيئات الذين شاركوا في هذه الدورة. ومبروك للرابح