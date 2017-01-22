دورة طولة زهر وبايبي فوت في قضاء بعبدا‎

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نظمت لجنة الشباب والرياضة في قضاء بعبدا دورة طاولة زهر & babybfoot وجاءت النتاءج كما يلي
طاولة زهر
مرتبة اولى جان الشرتوني الحدت
مرتبة تانية نجيب الحاج شياح
مرتبة ثالثة سامي جو كسرواني حارة حريك
Babyfoot
مرتبة اولى نعيم كلامش ومهدي ريحان مرتبة اولى شياح
مرتبة تانية ريمون رجي وروجيه هليل كفرًشيمة
مرتبة ثالثة ايلي هبر ونظام سليمان هيئة قضاء بعبدا
سلم الكوؤس للفائزين منسق قضاء بعبدا
السيد ربيع طراف ومسوؤل لجنة الشباب والرياضة في القضاء السيد سليم معلوف،
ونشكر جميع الهيئات الذين شاركوا في هذه الدورة. ومبروك للرابح