خاص - بأي جهة يرتبط "إنتحاري" الحمرا؟

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أكدت مصادر إسلامية واسعة الإطلاع لـ موقع “ tayyar.org “أن "إنتحاري الحمرا" عمر العاصي، مرتبط بالإرهابي شاهين سليمان، أحد أبرز منسقي شبكات الإرهاب في لبنان، خصوصا بين صيدا والمخيمات الفلسطينية، وهو فار من وجهة العدالة، وكان التحق العاصي بإحدى هذه الشباكات، بعد ثمانني أشهر من إصابته بجروح، أثر حوادث عبرا في العام 2013، حيث كان يقاتل الى جانب الإرهابي أحمد الأسير، بعد أن غادر عمله كممرض في مستشفى حمود في صيدا.

يذكر أن "شبكات سليمان" كانت تهيىء أخيرا لاستهداف مجمع الزهراء في النبطية، بالإضافة الى محاولة اغتيال بعض الشخصيات.