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موجات تسونامي تضرب بابوا غينيا بعد زلزال بقوة 8 درجات

22
JANUARY
2017
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ضربت موجات تسونامي بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال بقوة 8 درجات على ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالاً قوته 8 درجات وقع على بعد 47 كيلومتراً غربي أراوا في جزر بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة.

 

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي: "من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة واسعة النطاق"؛ نتيجة لهذا الزلزال خلال الثلاث ساعات المقبلة على طول سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون وناورو وبوهنبي وفانواتو وتشوك وإندونيسيا.

وفي يوليو 1998 ضرب زلزالان بقوة سبع درجات على سلم ريختر بلدة إيتابي التي تقع على الساحل الشمالي لهذا البلد، وتسببا في موجات تسونامي وفي مقتل 2100 شخص.

 

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