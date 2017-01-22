عن انتحاري الحمرا والامن اللبناني الممسوك - (العميد شارل أبي نادر)

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لم نعد نتعجب عندما نسمع ان مخابرات الجيش اللبناني او الامن العام او فرع المعلومات او حتى امن الدولة في لبنان قاموا بافشال عملية ارهابية او القوا القبض على خلية ارهابية او ضبطوا متفجرات واحزمة ناسفة وما شابه ؛ والسبب ان هذه الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية عودتنا ، ومنذ مدة طويلة على هذه الفعالية والاحتراف في ضبط الامن الداخلي اللبناني .



ولم تكن عملية الامس في شارع الحمرا بعيدة عن هذا المسار الناجح لهذه الاجهزة ، ولكن قد تكون من اكثر العمليات الامنية حساسية وخطورة واهمية حتى الان ، والسبب ان الانتحاري الذي كان قد جهز نفسه بالحزام الناسف ، وصل الى المرحلة الاخيرة قبل التفجير ، وفي المكان الهدف المكتظ بالساهرين الذين يتسابقون بالعشرات لا بل بالمئات للتجمع ، غير آبهين بما تشهده المنطقة من تحديات امنية ومن ضغوط ارهابية في ظل معركة مفتوحة على الارهابيين ومعهم ، فهؤلاء الساهرين خرجوا من منازلهم وكلهم ثقة باجهزتهم العسكرية والامنية ، مرتاحون بان ابطال تلك الاجهزة لا يناموا ، يواكبون سهرهم وانتقالهم وعملهم .

نعم ، تكمن حساسية وأهمية عملية الامس ان الامن اللبناني قد وصل باحترافيته وبجهوزيته ( والحمد لله ) الى درجة يصعب معها على اي ارهابي ، كذئب منفرد او من ضمن خلية منظمة ، ان ينفذ عمليته بنجاح مهما بلغ مستوى التحضير والتخطيط لها .



لم يعد الامن اللبناني يواجه الارهاب كما اغلب الاجهزة الامنية الاقليمية اوالدولية ، وذلك عبر ردة الفعل المتأخرة بعد حصول العملية الارهابية ، بل اصبحت مواجهة الارهاب في لبنان من خلال خطة استباقية فعالة ، اساسها تفاعل وتجاوب وصدق المواطنيين من جهة ، و ايمان والتزام وحرفية الاجهزة العسكرية والامنية ، بقادتها و ضباطها و رتبائها و افرادها من جهة اخرى ، ومواكبة ارهابي الامس ، الانتحاري الذي كان تحت المراقبة الحثيثة ، والوصول اليه بهذه السرعة والدقة قبل ان يفجر نفسه ، حيث لم يكن يتطلب منه ذلك الا ثوان معدودة للضغط على زر تفجيرحزامه الناسف ، هو خير دليل على حرفية وفعالية وجهوزية اجهزتنا الامنية والعسكرية التي نرفع رأسنا بها وبعملها .



واخيرا ... يبقى الحذر والتأهب المتواصل والجهوزية الكاملة النقطة الرابحة والضرورية في هذه الحرب الشرسة ضد الارهاب ، وهذا العدو الذي تعجز دول وجيوش عن مواجهته ، لا يمكن مقاومته والصمود بوجهه الا من خلال هذا الالتزام الواضح لدى اجهزتنا ، ومن خلال هذا التنسيق الفعال الناجح بين قدراتنا العسكرية والامنية ، وتبقى وحدتنا وتماسكنا تحت جناح سلطة متناغمة متجانسة كالتي ننعم بها الان في لبنان اساس قوتنا ومناعتنا .