مخابرات الجيش احبطت عملية ارهابية في طرابلس

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دموع الأسمر-

حققت يوم امس مديرية المخابرات في الجيش اللبناني انجازا جديدا يضاف الى جملة الانجازات في كشف الخلايا الارهابية التي تحققها القوة الضاربة في مديرية المخابرات الى جانب بقية الاجهزة الامنية الاخرى لا سيما جهاز الامن العام اللبناني الذي حقق ايضا الكثير من الانجازات الامنية بضربات استباقية جنبت لبنان بعامة والشمال بخاصة الكوارث والمآسي التي تخطط لها المنظمات الارهابية وتستهدف الساحة اللبنانية التي باتت هدفا لهذه المنظمات بعد ان نجحت في تجنيد شبان وفتيات من خلال تقنيات حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.



فبعد الرصد والمتابعة الدقيقة دهمت القوة الضاربة في مديرية المخابرات في الجيش الحارة البرانية واوقفت بعملية خاطفة المدعو (بلال. ش) الذي كان بصدد الاعداد لتفيذ عملية ارهابية في احدى المناطق اللبنانية وتمت العملية بنجاح دون ان تترك اي اثر في الوسط المحيط بمكان تواريه ونقل الى بيروت لمتابعة التحقيق معه وكشف بقية المتورطين معه بخاصة انه تلقى تعليماته من الرقة السورية حيث مقر قيادة داعش الارهابية.



الارهابي الموقوف (بلال.ش) كان احد عناصر مجموعة اسامة منصور الذي قتل في نيسان 2015 عند بدء تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس، واوقف الارهابي بلال لمدة سنتين في سجن رومية خرج بعدها من السجن الى منطقته في طرابلس ليستأنف نشاطه بالتواصل مع داعش في الرقة السورية وتلقى تعليمات لتجنيد عناصر والتحضير لاعمال ارهابية تستهدف عدة مناطق لبنانية ومنها عمليات انتحارية، وتم رصده ومتابعته الى حين ايقافه قبل المباشرة بتتفيذ عمليته.



ويشير احد المصادر الى ان رصد هذه الخلايا ينقذ المناطق اللبنانية من هجمات الارهاب الذي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والانسانية، واللافت ان الارهابي الموقوف لم يثنه السجن لسنتين عن معاودة نشاطه الارهابي بل خرج من السجن اكثر اصرارا على متابعة انشطته الارهابية لاستهداف مجتمعنا.



وهنا يتساءل مصدر سياسي عما اذا كان هؤلاء الذين يفرج عنهم قد خضعوا لجلسات تأهيل قبل الافراج عنهم كي يخرجوا الى المجتمع افرادا مسالمين؟ او ان هؤلاء يخضعون لغسيل ادمغة مبرمج من قبل اجهزة الارهاب في الرقة ويتم اعدادهم من جديد لاعمال اكثر خطورة؟



ويرى المصدر ان من الاهمية بمكان ان يصار الى تأهيل الموقوفين الاسلاميين بعملية يجب ان يرعاها فقهاء في الدين والشريعة قبل ان يخرجوا من السجون وحتى لا تتلقفهم المنظمات الارهابية التكفيرية من جديد وتوظفهم في اعمال اجرامية تدميرية.



ويلفت المصدر الى ان عددا لا يستهان به من وسائل اعلامية ومحطات تلفزة تبث من الخارج ويتلقاها المشاهد والمستمع اللبناني بعامة والشمالي بخاصة تؤدي دورا في التأثير في الشباب والفتيات وفي استثارة الغرائز والاحقاد الطائفية والمذهبية ولعلها هي احد اهم المؤثرات التي تغرر بالشباب والفتيات وتجرهم الى السقوط في فخ الفكر التكفيري ثم تتابع وسائل التواصل الاجتماعي مهماتها في التأثير والجذب وصولا الى تجنيدهم وتوريطهم في الانضمام الى خلايا ارهابية وان هذه المسؤولية تقع على عاتق المرجعيات الدينية الرسمية والسلطات الرسمية.