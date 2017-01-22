كيف سقطت طائرة الاستطلاع الاسرائيلية؟

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ميشال نصر-

تكتسب الطائرات من دون طيار أهمية كبيرة في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، لكونها تضمن عدم وقوع خسائر بشرية في صفوف جيشها. ومع ذلك لا تزال حالة من الغموض والضبابية تحوم حول ترسانة إسرائيل من هذه الطائرات، حيث تعتبر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إسرائيل هي «دولة عظمى» في مجال الطائرات بدون طيار وأن هذا المجال «كبر وتطور في السنوات الأخيرة بسرعة فائقة وخلال وقت قصير، على أثر ازدياد المهمات وطبيعتها المركبة والشائكة، بدءاً من جمع المعلومات، ومساعدة القوات البرية والهجوم والدفاع وغيرها» وفق الإعلان الرسمي، موضحة أن هذه الطائرات قادرة على التحليق والبقاء في الجو لوقت طويل مع قدرتها على حمل مئات الكيلوغرامات والوصول إلى أهداف بعيدة جداً.



واذا كانت التقارير الاسرائيلية ترفض بشكل دائم التطرق إلى العمليات التي تنفذها بواسطة هذا النوع من الطائرات، كما الى طبيعة المهمات التي تستخدم فيها، وسط حرص المسؤولين والعاملين في هذا القطاع على اعتماد ضبابية وتكتم شديدين في كل ما يتعلق بهذا الأمر، فان نجاح حزب الله وحماسه في اسقاط عدد من الطائرات ذات المديات والطرازات المعروفة التي تكشفت الكثير من اسرارها وخباياها، منها «سكاي لارك 1»، التي اختفت منذ ايام فوق الجنوب قبل ان يغنمها الحزب.



موقع «والاه» الالكتروني نقل عن مصادر في رئاسة الاركان الاسرائيلية ان الطائرة من دون طيّار، التي تحطمت فوق الأراضي اللبنانية، لم تحتوِ على معلومات حسّاسة، مضيفا ان الأمر يتعلق بطائرة من دون طيّار اصغر من الطائرات التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي، وهي تستخدمها وحدات ميدانية فتحلق لمسافات قصيرة ناقلة الصور والمعلومات الى اماكن توجيهها دون ان تخزّن اي معلومات في داخلها، مضيفا انه من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان سقوطها ناتجاً من حادث تقني، كأسلوب التشغيل او نفاد البطارية، او عن خطأ بشري، ما يبقي الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات لتبيان ملابسات الحادثة.



وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مقربة من القوات الدولية ان شاشات الرادار لم ترصد الطائرة، انما تبلغت من الجانب الاسرائيلي فقدان طائرة استطلاع فوق منطقة القطاع الغربي جنوب لبنان طالبة المساعدة في عمليات البحث، فقامت قيادة الناقورة بابلاغ الجانب اللبناني بالامر حيث سيرت دوريات قامت بمسح وتفتيش شملت الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا، دون اي نتيجة، رافضة الجزم ما اذا كانت قد اسقطت ام لا، كاشفة انها طلبت من الجانب اللبناني تزويدها بمعلومات محددة حول ظروف الحادثة الا انها تبلغت بان الحكومة اللبنانية لم تتسلم اي شيىء من حزب الله، رغم تأكيد الاعلام الحربي نقله الطائرة الى مكان آمن، مبدية اعتقادها بان سكان محليين قاموا بتسليم الطائرة الى الحزب، الذي نقلها من المنطقة قبل وصول اليونيفيل والجيش اللبناني.



وبحسب المتوافر من معلومات فان الطائرة التي سقطت فوق الجنوب على بعد عشرات الامتار من السياج الحدودي، كانت تنفذ مهمة استطلاع لمصلحة سلاح المدفعية يرجح انها لتحديث احداثيات بنك الاهداف الاسرائيلي لقرى الجنوب، وقد قامت خلال الفترة الايام القليلة الماضية بأكثر من مهمة فوق تلك المنطقة ، ما يرجح فرضية ان يكون حزب الله قد نجح في انزالها عبر اختراق نظامها الالكتروني او من خلال اسقاطها، بعد رصدها منذ لحظة اطلاقها من موقع قريب من الحدود.



في المعلومات التقنية، من المعروف عن طائرة «سكاي لارك 1»، طولها الذي يبلغ متراً ونصف المتر وبعرض ثلاثة أمتار، وبخفة وزنها الذي يتراوح بين سبعة وسبعة كيلوغرامات ونصف، وحمولة تصل الى 1.2 كيلوغرام، قادرة على التحليق ليل نهار من دون أن تشعر بها الجهة أو المنطقة المراقبة بسبب عدم اصدارها اي صوت خلال تحليقها ، مصنعة من شركة «Elbit Systems» بكلفة خمسين ألف دولار للطائرة الواحدة ، مجهزة بكاميرات حديثة كهربائية بصرية، وكاميرات الليزر وأشعة تحت الحمراء، تعطيها قدرة كبيرة على المسح الضوئي وتحديد الأهداف بدقة عالية ليلاً ونهاراً، وبطاريات تسمح لها بالطيران حتى ثلاث ساعات، لمدى يصل الى أربعين كيلومترا ، ادخلت الخدمة في القوات المسلحة الاسترالية والفرنسية منذ مدة قصيرة.



وتمتاز الطائرة بسهولة استخدامها وعدم حاجتها إلى متطلبات تقنية ولوجستيكية كبيرة، إذ يمكن لطاقم من جنديين إطلاقها باليد، والتحكم فيها بواسطة نظام كمبيوتر محمول، مستعينة عند الهبوط بما يشبه وسادة مطاطية صغيرة لحماية حمولتها، تستخدمها القوات البرية الاسرائيلية في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات و تتبع الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية ما يجعلها سندا كبيرا ونوعيا للقوات البرية . دخل نموذجها الثاني الخدمة في الجيش الاسرائيلي عام 2006، قادرة على الطيران لمسافة ستين كيلومترا، وتمتد ساعات طيرانها إلى أربع. وتزن النسخة الجديدة -التي يبلغ طولها ستة أمتار ونصف المتر - 65 كيلوغراما وهي قادرة على حمل حمولة من تسع كيلوغرامات. يشار الى ان حزب الله نجح في انزال عدد من تلك الطائرات خلال حرب تموز، والى احتفاظ الجيش السوري باحد نماذجها الذي اسقطه فوق القنيطرة عام 2014، وكذلك كتائب العزام عام 2015.



وبمراجعة توثيقية للأعوام الخمسة الماضية يتبين للمتابع انه ومنذ العام 2012 وصولاً إلى العام 2016 تمكن حزب الله من «وضع اليد» على مجموعة طائرات كلها معدة للتجسس:



- سقوط طائرة تجسس في خراج بلدة يونين في وادي البقاع، لم تعرف على الفور هويتها، في 14 تموز 2012

- سقاط طائرة تجسس قرب قرية يانطا في 20 شباط 2013

- سقوط طائرة تجسس قرب الوزاني في 20 أيلول 2014

- إسقاط طائرة تجسس فوق القنيطرة في 21 كانون الثاني 2014

- تدمير سلاح الجو الاسرائيلي لطائرة تجسس في جبال صغبين في 21 حزيران 2015

- سقوط طائرة من دون طيار فوق طرابلس في 11 تموز 2015

- اختفاء طائرة تجسس فوق جنوب لبنان قبل ان يعثر عليها حزب الله في 17 كانون الثاني 2017

فما حقيقة ما جرى جنوبا؟ وما السر الذي جعل حزب الله يحتفظ بالطائرة دون ان يسلمها للدولة اللبنانية؟ وهل سقطت بسبب عطل فني ام تم اسقاطها؟ اسئلة قد لا تجد الاجابات عنها طريقا في ظل تحفظ حزب الله عن نشر معلومات حول ما جرى ، و»جهل» قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني حتى لمكان سقوطها.