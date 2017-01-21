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الجيش: مواعيد الإختبارات للمرشحين المتطوعين بصفة ضباط اختصاصيين

21
JANUARY
2017
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، عن مواعيد إجراء الاختبارات الخطية والعملية للمرشحين المقبولة طلباتهم، للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين (أطباء، صيادلة، مهندسين وموسيقيين) لمصلحة الجيش، وذلك في مجمع الحدث - مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، وفقا لما يأتي:

1 - اختبار اللغة الأجنبية (فرنسي أو إنكليزي)، بتاريخ 5/2/2017 اعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00.

2 - اختبار الاختصاص (خطي)، بتاريخ 11/2/2017 اعتبارا من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00.

3 - اختصاص (عملي أو شفهي) اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من التنفيذ، على أن يتم إبلاغ المرشحين عن هذه التواريخ وتوقيت الاختبارات على عاتق اللجنة الفاحصة العامة.

ودعت إلى "الإطلاع على مواد الاختبارات والتدابير العامة، وتاريخ ومكان إجراء هذه الاختبارات، على موقع الجيش على الإنترنت، على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb".

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