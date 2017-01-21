وفاة السيد بشارة يوسف شعيا رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم و عضو هيئة مكتب في الاتحاد العمالي العام

" أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ .. مَنْ آمَنَ بِي وإن مَاتَ فَسَيَحْيَا "
بشارة يوسف شعيا
إنتقل الى رحمته تعالى رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم في لبنان ، عضو هيئة مكتب في الاتحاد العمالي العام
زوجة الفقيد : جاكلين الياس شعيا
أولاده : جوزف – الياس وزوجته لينا جدع وعائلته
بناته – اليسار – كارمل زوجة جاك بازجيان وعائلتها
ايرس – مريم
شقيقه : غالب وعائلته
شقيقاته : أولاد المرحوم شفيقة شعيا – الياس ناهض زوج المرحومة ايفيت وولدها وعائلته وعموم عائلات : شعيا – جدع – بازجيان – ناهض وعموم عائلات دقون ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر .
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الاحد 22 /1/2017 في كنيسة مارتقلا ، دقون – قضاء عاليه
وتقبل التعازي يوم الاثنين من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً في صالون كنيسة السيدة – الفنار.
نبذة مختصرة عن المرحوم:
- رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية في لبنان منذ 1976
- عضو مجلس تنفيذي في الاتحاد العمالي العام في لبنان منذ 1980
- عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام 1998 – 1983
- عضو في المجلس الأعلى للتعليم المهني 1997 – 1994
- عضو اللجنة الفاحصة في التعليم المهني – وزارة التربية والتعليم المهني 2010 – 1998
- عضو في هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي منذ 2001
- عضو في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام
- له خبر في العمل النقابي منذ عام 1960
- ممثل إتحاد العمالي العام في عدة نشاطات – ندوات ومؤتمرات محتلفة محلية – عربية وأجنبية – شارك في عدد من دورات مؤتمر العمل العربي والدولي
- آخر شهادة حصل عليها من منظمة العمل العربية وهيئاتها الدستورية