وفاة السيد بشارة يوسف شعيا رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم و عضو هيئة مكتب في الاتحاد العمالي العام

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" أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ .. مَنْ آمَنَ بِي وإن مَاتَ فَسَيَحْيَا "

بشارة يوسف شعيا



إنتقل الى رحمته تعالى رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم في لبنان ، عضو هيئة مكتب في الاتحاد العمالي العام

زوجة الفقيد : جاكلين الياس شعيا

أولاده : جوزف – الياس وزوجته لينا جدع وعائلته

بناته – اليسار – كارمل زوجة جاك بازجيان وعائلتها

ايرس – مريم

شقيقه : غالب وعائلته

شقيقاته : أولاد المرحوم شفيقة شعيا – الياس ناهض زوج المرحومة ايفيت وولدها وعائلته وعموم عائلات : شعيا – جدع – بازجيان – ناهض وعموم عائلات دقون ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الاحد 22 /1/2017 في كنيسة مارتقلا ، دقون – قضاء عاليه

وتقبل التعازي يوم الاثنين من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً في صالون كنيسة السيدة – الفنار.

نبذة مختصرة عن المرحوم:

- رئيس إتحاد ونقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية في لبنان منذ 1976

- عضو مجلس تنفيذي في الاتحاد العمالي العام في لبنان منذ 1980

- عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام 1998 – 1983

- عضو في المجلس الأعلى للتعليم المهني 1997 – 1994

- عضو اللجنة الفاحصة في التعليم المهني – وزارة التربية والتعليم المهني 2010 – 1998

- عضو في هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي منذ 2001

- عضو في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام

- له خبر في العمل النقابي منذ عام 1960

- ممثل إتحاد العمالي العام في عدة نشاطات – ندوات ومؤتمرات محتلفة محلية – عربية وأجنبية – شارك في عدد من دورات مؤتمر العمل العربي والدولي

- آخر شهادة حصل عليها من منظمة العمل العربية وهيئاتها الدستورية