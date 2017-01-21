دريان من بيت الوسط: مع توافق القوى السياسية على قانون انتخاب جديد ونأمل أن تتم الانتخابات بموعدها المحدد

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في "بيت الوسط"، المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات في لبنان.

وقال دريان بعد اللقاء: "لقد كان من الطبيعي اليوم أن ألتقي مع أخواني أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بدولة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي هو عضو طبيعي في المجلس. وقدمنا له تهانينا القلبية، وشكرناه على مبادرته الإنقاذية التي أخرجت لبنان مما كان فيه من أزمات كثيرة ووضعت الأمور في نصابها، وأصبح لدينا رئيس للجمهورية العماد ميشال عون، وأصبح لدينا حكومة فاعلة إن شاء الله برئاسة الرئيس الحريري، والمجلس النيابي يعمل لإنجاز الكثير من الأمور المطلوبة".

أضاف: "وضعناه في أجواء ما نقوم به في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من نهوض وعمل على تحصين المؤسسات الوقفية التابعة للمجلس، واستمعنا إلى توجيهاته. كما أطلعنا بدوره على سير العمل الحكومي، ونحن نتطلع باستبشار هذه الحكومة ونأمل أن تعمل كفريق متكامل وتغلب مصلحة المواطنين والوطن في دراسة كل الملفات التي توضع على طاولة البحث".

وختم قائلا: "بالطبع اللبنانيون ينتظرون صدور قانون انتخابي جديد، ونحن نقول أننا مع توافق القوى السياسية على قانون جديد، ونأمل أن تتم الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وضمن المهل القانونية، وأملنا بأن يكون لدينا إن شاء الله مجلس نيابي جديد يختاره اللبنانيون ليمثلهم، كما نأمل من الحكومة برئاسة الرئيس الحريري ومن فخامة رئيس الجمهورية الكثير من الإنجازات التي تحسن أوضاع معيشة اللبنانيين لكي يشعروا أنهم في وطن آمن بالفعل ومستقر ومزدهر".