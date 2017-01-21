لقاء أساقفة زحلة واللقاء التشاوري الوطني والعشائري لعائلات بعلبك ــــ الهرمل يدين جريمة خطف سعد ريشا

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إستقبل راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض بحضور السادة أساقفة زحلة: المطران عصام يوحنا درويش، المطران أنطونيوس الصوري والمطران يوستينوس بولس سفر، في دار المطرانية ـــ زحلة كساره يوم السبت 21/1/2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا،كلاًّ من سيادة المطران الياس رحال وسيادة المطران حنا رحمه، ووفداً من اللقاء التشاوري الوطني والعشائري لعائلات بعلبك ــــ الهرمل والمجتمع المدني، يتقدّمه سماحة المفتي الشيخ عبدو قطايا، وفضيلة الشيخ عمر يحيى ممثل مفتي بعلبك سماحة الشيخ خالد صالح، وفضيلة الشيخ مشهور صلح، وفضيلة الشيخ سعدون حميه.

هَدَفَ اللقاء الى تبادل التهنئة باطلاق سراح السيد سعد ريشا وعودته سالماً والتنديد بكافة الأعمال الاجرامية التي يتعرض لها المواطن اللبناني.

وتم الاتفاق على القيام باجتماعات مماثلة، اذ أنها تُعطي صورة حقيقية عن لبنان الحضاري القائم على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين.

وطالب المجتمعون الدولة باتخاذ التدابير الاحترازية التي تمنع مثل هكذا اعتداءات في المستقبل.

وبعد اللقاء ذهب المجتمون لزيارة السيد سعد ريشا في منزله لتهنئته على عودته سالماً.

بيان صادر عن أساقفة زحلة



وصدر بيان بإسم رابطة أساقفة زحلة جاء فيه:

نشكر الله على عودة السيد سعد ريشا سالماً الى عائلته ومجتمعه في زحلة. ونشكر كل المرجعيات الروحية والسياسية، والجيش اللبناني، والأجهزة الأمنية، وكل من سعى من مسيحيين ومسلمين لعودته سالماً.



ونؤكد من جديد أن البيئة اللبنانية، هي بيئة حاضنة للعيش الواحد المشترك، ولكرامة الانسان وحقوقه، ورافضة لكلّ تطاول أو تعرّض لأي مواطن لبناني.

ونناشد الدولة أخذ التدابير الاحترازية المستقبلية التي تمنع من تكرار حدوث هكذا أفعال تسيء الى المواطن والى أمنه وسلامته.