كم سعر البيت الأبيض في حال عرضه للبيع؟

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ذكرت شركة “Zillow” العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدر بـ397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع.

وقد اكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن، زيادة بنسبة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك اوباما للبلاد، وذلك بحسب ما ذكره تقرير صادر عن شركة “Zillow” الصادر يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني، وأشارت الشركة إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها مؤخرا”.

كما أشار التقرير إلى أن “قيمة المنازل تنمو بأسرع وتيرة لها في البلاد بأسرها منذ عام 2006 فضلا عن أن الكثير من الأسواق حقق أرقاما قياسية جديدة، وهو ما يعد أحد أسباب ارتفاع قيمة البيت الأبيض أكثر مما كانت عليه سابقا”.

ففي أكتوبر/تشرين الأول وصلت أسعار العقارات في الولايات المتحدة إلى أفضل مستويات لها منذ الأزمة المالية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر “S&P/Case-Shiller”.

ووفقا لتقرير شركة “Zillow” سيكلفاستئجار المبنى المؤلف من 132 غرفة الواقع في شارع بنسلفانيا 1600 ، 2.1 مليون دولار شهريا.

وخلافا للرؤساء السابقين للولايات المتحدة سينتقل باراك أوباما من البيت الأبيض للعيش في منزل بالعاصمة واشنطن في حي قريب من كالوراما يحتوي على 9 غرف نوم وقد تم بيعه بأكثر من 5 ملايين دولار في العام 2014 وفقا لشبكة سي إن إن. وقدرت شركة “Zillow” بدل استئجار أوباما الشهري لهذا المنزل بـ 22 ألف دولار.