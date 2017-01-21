ما هي قصة "قاتلة الآيس كريم" التي تم نقلها إلى سجن للرجال؟

A + A -







جرى نقل إستيباليز كارانزا، 38 عاماً، التي قتلت زوجها وعشيقها بطريقة وحشية عام 2008 إلى مركز خاص في أستين بالنمسا.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية فإن المتهمة المعروفة بلقب "قاتلة الآيس كريم" تشكل خطراً على الأشخاص المحيطين بها.

وكانت كارانزا قتلت رجلين بطريقة وحشية وقطعت أطرافهم بالمنشار وخبأتهم في ثلاجة للمثلجات.

وجرى نقل المكسيكية-الإسبانية إلى منشأة تحتجز حالياً 91 سجينا من الذكور، وتضم 45 ممرضة و18 معالجاً و4 أطباء و8 حراس.

ويطالب محامو المتهمة من المحكمة بنقل كارانزا إلى أحد السجون في إسبانيا، إلا أن المحكمة ترفض ذلك إلى حين ثبوت "شفائها" بشكل كامل.