بالصور ــ حين “فضحت” الكاميرات امتعاض ميشيل أوباما أثناء تنصيب ترامب

A + A -



فضحت الكاميرات ما بدا على ملامح ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، من علامات يمكن وصفها “بالامتعاض”، خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب، الجمعة.

وأظهرت صور التقطت لميشيل إشارات واضحة بالانزعاج وعدم الارتياح أثتاء أداء ترامب “اليمين الدستورية” المكونة من 35 كلمة، إذ أطلقت تعبيرات وجهها ردود أفعال مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلقين على الصور “ثمة استياء واضح يبدو على وجه ميشيل”.

وفسر البعض الأمر بحزن ميشيل أوباما لمغادرة البيت الأبيض بعد 8 سنوات حافلة، بينما قال آخرون إن ملامحها لا تعكس الرضا عن “السكان الجدد”.