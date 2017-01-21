جريصاتي هنأ عائلة ريشا: نحن متكئون على جبل اسمه فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي منذ اللحظة الاولى للخطف تابع القضية

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هنأ وزير العدل سليم جريصاتي عائلة ريشا والبقاع بالافراج عن رجل الاعمال سعد ريشا، مشيراً إلى أنه "كنت اعرف منذ اللحظة الاولى بأنه سيخرج سالماً معافى".وفي تصريح له من البقاع أكد جريصاتي أننا "اليوم متكئون على جبل اسمه فحامة الرئيس العماد ميشال عون الذي منذ اللحظة الاولى للخطف تواصل مع الوزراء المختصين ومع الاجهزة المختصة القضائية والامنية والعسكرية وبتوجيهات واضحة قال اريده الان سالماً معافى"، مشيراً إلى أنها "هذه اول حادثة خطف تحصل في بداية هذا العهد الميمون الواعد الصادق القوي وبالتالي ادى الرجل قسطه تجاه خطاب القسم عندما قال عامود الاستقرار هو الامن ومن ثم السياسة ومن ثم الاجتماع والاقتصاد والمال"، مؤكداً أن "الامن اولا واخيراً وقلنا في بيان الادانة هذه الآفة ستتوقف وسوف تتوقف وهذه الآفة التي تضرب بقاعنا الحبيب وخاصة البقاع الشمالي ونحن نعرف ذلك وبالرغم من ان المرجعيات السياسية والروحية هناك قد ادانت هذا العمل وخلعت عنه كل شرعية اقول هذه مسؤولية الدولة ورأس الدولة ورأس الهرم اليوم يؤكد ان هذه الآفة سوف تتوقف وان حصلت سوف يحصل ما حصل مع سعد بأن يفرج عنه فورا كما افرج عن سعد".

وشدد جريصاتي على أنه "لا تفاوض مع المجرمين والقتلة وانا كوزير عدل اتعهد بأن الملاحقة ستستمر ولدى الاجهزة اسماء و جزء منها معروفاً واعدكم بأن العدالة سوف تأخذ مجراها ولاهل البقاع اقول لا تخافوا وان من يحرص عليكم اليوم هو دولة ابية وعلى رأسها رجل يؤمن بأن الامن هو ملح الارض".