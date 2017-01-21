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فضيحة أطاحت بالوزيرة

21
JANUARY
2017
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أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة اعتقال بحق وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة جو يون سون، وأيضا رئيس مكتب سكرتارية الرئاسة السابق كيم كي- تشون، لتورطهما في القائمة السوداء للفنانين .

وكان فريق المدعي المستقل الذي يحقق في فضيحة إساءة استخدام النفوذ المتعلقة برئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه وصديقتها تشوي سون سيل، قد طلب في يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري إصدار مذكرة اعتقال جو يون سون وكيم كي- تشون بتهمة إساءة استغلال السلطة وشهادة الزور أثناء جلسة الاستماع البرلمانية.

وتم اعتقال "كيم" بتهمة إنشاء وإدارة "قائمة سوداء" بأسماء الشخصيات الثقافية التي تنتقد الحكومة المحافظة، ومنع المدرجين فيها من تلقي الدعم الحكومي خلال فترة توليه منصبه (أغسطس/آب 2013 – فبراير/شباط 2015)، فيما يشتبه في أن وزيرة الثقافة "جو" ضالعة في إنشاء القائمة السوداء.

كما تم اعتقال "جو" بتهمة إنشاء وإدارة القائمة السوداء أثناء عملها كمستشارة للرئيسة بارك للشؤون السياسية في الفترة الممتدة من يونيو/حزيران عام 2014 إلى مايو/آيار عام 2015.

يذكر أن القائمة السوداء التي تهدف إلى منع الفنانين، الذين ينتقدون الحكومة، من الحصول على دعم الدولة، تضم ما يقرب من 10 ألاف شخص.

روسيا اليوم
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