ترامب يعيد تمثال تشرشل إلى البيت الأبيض

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم تنصيبه بإعادة التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.



أفادت بذلك صحيفة The Hill وذكرت أنه تمت إزالة التمثال المذكور من مكتب الرئاسة بالبيت الأبيض في عام 2009 بإيعاز من الرئيس باراك أوباما، والاستعاضة عنه بتمثالين للرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن وزعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينج.

ونوهت الصحيفة بأن خطوة أوباما تلك أثارت في حينها الانتقاد الشديد من جانب المحافظين في الولايات المتحدة.