البيت الأبيض: هزيمة الإرهاب أول هدف لسياستنا الخارجية

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قال البيت الأبيض بعد لحظات من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة إن إدارة ترامب ستجعل من هزيمة "جماعات الإرهاب الإسلامي المتطرف" الهدف الأول لسياستها الخارجية.

وجاء في البيان الذي عنوانه "أولويات السياسة الخارجية لأميركا" أن إدارة الرئيس ترامب تعتبر "هزيمة تنظيم داعش وجماعات الإرهاب الإسلامي المتطرف ستكون أولويتنا العليا".

وأضافت الإدارة الأميركية الجديدة أنه من أجل "هزيمة وتدمير" تنظيم داعش والجماعات المماثلة فإنها "ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشتركة وضمن تحالف عندما يكون ذلك ضروريا لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتوسيع تبادل معلومات المخابرات واستخدام "الهجمات الإلكترونية" لعرقلة الدعاية ومساعي التجنيد.

وبدا أن بيان البيت الأبيض يدعو أيضا إلى علاقات أفضل مع روسيا وهو شيء قال ترامب إنه سيسعى إليه. وقال البيان "نحن دائما سعداء عندما يصبح أعداؤنا القدامى أصدقاء وعندما يصبح أصدقاؤنا القدامى حلفاء".