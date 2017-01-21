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وفد فرنسي نيابي وديبلوماسي في زيارة وفاء والتزام لقصر بعبدا يستعيد فيها ذكريات زيارات اعضائه الى " بيت الشعب" في 89-90

21
JANUARY
2017
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يزور لبنان ابتداء من غد الاحد، وفد فرنسي يضم نوابا فرنسيين وسياسيين ودبلوماسيين سبق لهم ان حضروا الى لبنان في العامين 1989 و 1990 للتضامن مع اللبنانيين الذين كانوا يؤمون "بيت الشعب" في بعبدا دعما للحكومة التي كان يرأسها آنذاك العماد ميشال عون، وتأييدا للمواقف التي اتخذها تحقيقا لسيادة لبنان واستقلاله .


وقد اعد للزيارة برنامج يتخلله لقاء موسع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون تلقى فيه كلمات تستعيد تلك الحقبة من تاريخ لبنان وفصلا مشرقا من فصول العلاقات اللبنانية- الفرنسية ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة ايضا في المناسبة ويقيم على شرف الوفد الزائر مأدبة غداء في القصر الجمهوري.


ويضم الوفد الفرنسي الضيف النائب فرنسوا روشبلوان François Rochebloine والسفير الفرنسي السابق في لبنان رينيه الا René ALA، والسيدة فريدريك دونيو Frederique DENIAU ارملة الوزير السابق فرنسوا دونيو DENIAU François والسفير السابق دانيال روندو Daniel RONDEAU والنواب لوي دو برواسيا Louis De BROISSIA وجاك كوربان Jacques COURBIN وويلي دوميغليو Willy DIMEGLIO ، وجان بيار كولان Jean – Pierre COLINاضافة الى عدد من الاعلاميين الفرنسيين الذين رافقوا تلك الفترة.


وتجدر الاشارة الى ان هؤلاء النواب كانوا يزورون لبنان تباعا في العامين 1989 و 1990 للتضامن مع الشعب اللبناني، كما القوا خطابا في قصر بيت الشعب ( قصر بعبدا) وقاموا بحملات في فرنسا دعما للمطالب التي رفعتها حكومة العماد عون آنذاك، ونظموا ندوات شعبية تضامنا وتزامنت تلك النشاطات مع اطلاق اغـــان من وحــــــي المناسبة ابــــــــــــرزها اغنية LIBRE للمغني Guy Béart واخـــــرى شــــــارك فيهــــــا 75 فنـــــــان فرنسي تحت عنوان LIBAN Tant de Sang Tant de Vie وستكون زيارة الوفد الفرنسي بمثابة محطة وفاء والتزام يعكسان العلاقات المتجذرة بين الشعبين الفرنسي واللبناني.


ملاحظة: يمكن مشاهدة و تنزيل الاغنيتين الفرنسيتين المشار اليهما اعلاه من خلال الــyoutube.

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