بالتعاون مع IPT: وزارة الطاقة ترعى إطلاق مسرحية توجيهية للإطفال عن الإنحباس الحراري وطرق الحد منها

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برعايـة وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ممثلاً بمدير عام النفط المهندس أورور الفغالي عقد لقاء صحفي في وزارة الطاقة والمياه أُعلن خلاله عن إستقدام مسرحيـة توجيهيـة للأطفال من فرنسا تحت عنوان" Les Aventures de Pingoo" بتنظيم من شركة Showbox Productions وبالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC ومركز أي بي تي للطاقة IPTEC حول مشكلة الإنحباس الحراري وطرق الحدّ منها، وستُعرض المسرحية في المدارس اللبنانية خلال شهر آذار 2017. وحضر اللقاء حشد من المهتمين والقيمين على المدارس ومهتمين.



بداية اللقاء عرض فيلماً صغيراً عن المسرحية وأهدافها،



ثم رحب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري بالحضور في وزارة الطاقة والمياه مثنياً على هذا الموضوع الذي يعمل على زرع مفاهيم الطاقة المستدامة في الأجيال الناشئة وأهمية دور وسائل الإعلام في مواكبة ونشر هذه الثقافة، مؤكداً على دعم LCEC لكل المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص.



بعدها نوه مدير مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى بدور وزارة الطاقة والمياه الرائد بدعم هكذا مبادرات على الرغم من انهماكها في الوقت الحاضر بالتحضير لبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز بعد طول انتظار، نلاحظ أنها مستمرة في الاهتمام بموضوع لا يقل شأنا" أو أهمية، هو موضوع استدامة وحفظ الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، إن هذا الاهتمام يعبر عنه بوضوح النشاط الدائم للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المنكب، منذ سنوات، على رسم الخطط والسياسات، وعلى إطلاق المشاريع والمبادرات الآيلة إلى تحقيق هذا الهدف،



أضاف:" اللافت أن الإعلان عن مسرحية “Les Aventures du Pingoo”، ليس فقط أنه يحظى على دعم المركز اللبناني لحفظ الطاقة، بل هو يتم تحت رعاية معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار أبي خليل شخصيا"، الذي حرص على أن يكون ممثلا" بسعادة المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي، وعلى أن يكون الإعلان من مركز الوزارة، تعبيرا" عن الأهمية الفائقة التي يوليها لهذا النشاط، وحرصه على أن يلقى الصدى اللازم"،



ثم تحدثت السيدتين مايا فغالي رحال وكورين إصطفان مؤسستي شركة إنتاج شويوكي (SOWBOX) عن المسرحية وأشارتا الى أن الأعمال المختارة من فرنسا هي محترفة، مواضيعها ترتكز على أحداث الساعة او مواضيع تربوية تثقيفية ذات مستوى عالٍ، وبطريقة قريبة من الجمهور اللبناني، وهي ذكية وفعالة في ذات الوقت.



وهذه الأعمال بشكل عام يتم إختيارها ضمن مهرجانات فرنسية عالمية، وان التركيز والإهتمام يكون على كل ما يُعطي الفرصة لللبنانيين وبشكل خاص الأجيال الجديدة إنوا يكونوا مطلعين على مختلف الأعمال الأوروبية دون الإضطرار الى السفر، والإستفادة من كل ما ممكن تقدمه.



ثم ألقى السيد غابريال لابورد مخرج مسرحية “Les Aventures du Pingoo” كلمة أشار خلالها الى أهمية المسرحية للناحية التربوية والتوعوية حيث يشارك فيها نخبة من الممثلين الفرنسيين الكوميديين الذين سيجسدون الموضوع بطريقة مبسّطة للأولاد من خلال شخصيات متنوعة وقصة ممتعة تعرّفهم على الآثار البيئية لظاهة الإحتباس الحراري وإيجاد الحلول لها من خلال اعتماد مصادر الطاقة البديلة والحد من تلوث الهواء".



ثم كانت مدير عام النفط اورور الفغالي ممثلة وزير الطاقة والمياه المهند سيزار أبي خليل جاء فيها:

كلفني معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل بشرف تمثيله في رعاية هذا اللقاء وأغتنم الفرصة لأنقل إليكم جميعا" تحياته وثنائه على هذا العمل الرائد ، والدفع باتجاه كل ما من شأنه أن يعزز موضوعات التنمية المستدامة ،



1- يهدف هذا اللقاء الصحفي الذي ينظّمه مركز IPT للطاقة وشركةShowbox Productions وبالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، للإعلان عن استقدام فريق فني متخصص من فرنسا الى لبنان لعرض مسرحية توجيهية للأطفال بعنوان:

Les Aventures de Pingoo " ".

2- هذه المسرحية تتناول أكثر القضايا سخونة على مستوى العالم، أي مشكلة الاحتباس الحراري وطرق الحدّ منها .

3- هذا ما يعرف بظاهرة التغيّر المناخي التي تهدد الحياة على هذا الكوكب.

4- هي من صنيعة الانسان نفسه لناحية زيادة الطلب على الموارد الطبيعية وفي مقدمها المشتقات النفطية التي تدخل في تصنيفات الطاقة التقليدية، لأغراض توليد الكهرباء والمواصلات والتدفئة والتبريد.

5- هذه المسرحية هدفها تعريف الاطفال وتوعيتهم على أهمية حفظ الطاقة وتلافي مشاكل هدرها.

6- إن مواجهة هذا التطرف المناخي يتطلب مبادرات جريئة على غرار المبادرة التي نحن بصددها اليوم.

7- هذه المسرحية متقنة تحمل رسائل سلوكية مباشرة تجاه الجيل الناشىء في المدارس الذي يعوّل عليه كثيرا" في تغيير الفكر الثقافي السائد الذي يجنح نحو الاسراف في أنظمة الاستهلاك .

8- وتهدف الى التأسيس لنمط استهلاكي مغاير قائم على الموضوعية وزيادة عناصر الوعي في المجتمع.

9- يتخذ هذا العمل في الشكل الطابع الاعلامي ولكنه في الجوهر عمل تنموي ورسالة هادفة وعميقة لنشر وتطوير المعرفة.



10- ويدلّ على حيوية القطاع الخاص الناشط والمبادر الذي تمثله شركة Showbox Productions السباقة ، التي بقناعة منها بأهمية دورها في المجتمع المدني، ادركت أهمية البدء بتوعية الجيل الناشىء، فاختارت موضوعا" ملتزما" للمسرحية بهدف نشر وتطوير المعرفة، وكذلك مركز IPT للطاقة في كل أعماله وإنجازاته المتواصلة منذ سنوات دون انقطاع أو ملل أو إحباط والذي يفرض نفسه إيقاعا" متوازنا" وجريئا" .

11- بدأت الدولة ومؤسساتها تلاقي القطاع الخاص في منتصف الطريق والإقرار به كشريك مستدام لصياغة النتائج المرجوة على مستوى النمو الاقتصادي والأمن الاجتماعي والسلامة البيئية.

12- ان الإجراءات البنيوية ترتكز على سياسات وخطط مرنة واضحة الأهداف.

13- نرى ذلك ونلمسه في عمل وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة.

14 - لعلّ حدث إطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في الأسبوع الماضي يعطي الغطاء القانوني والمؤسساتي لكل المبادرات الحيّة التي يقوم بها الناشطون في القطاع الخاص، فمركز IPT للطاقة والذي يعمل منذ زمن طويل على موضوع التنمية المستدامة وايجاد طرق الحل لمشاكل الاحتباس الحراري، واليوم شركة Showbox Productions التي تنشر المعرفة في هذا الموضوع لاطفال لبنان.

15- إن الروح الإيجابية والمنفتحة التي ينطلق منها معالي وزير الطاقة والمياه ستؤدي إلى رسم العديد من الإنجازات، وهو المؤمن الحقيقي بأهمية الشراكة الوطنية بموازاة الشراكة بين القطاعات.



