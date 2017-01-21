مهنئاً بالإفراج عن ريشا… جعجع: ليس مقبولاً ان يبقى قطاع الطرق عاصين على الأجهزة الأمنية

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تقدم رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بالتهاني القلبية من سعد ريشا وعائلته على عودته سالماً من عملية الخطف التي استهدفته، كما تقدم بالتهاني من أهالي شتورا وزحلة وأهالي البقاع الاوسط عموماً. وأضاف: “والآن وبعد عودة ريشا سالماً على الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بذل كل الجهود المطلوبة لتوقيف الخاطفين المجرمين وسوقهم إلى العدالة”.وتابع: “إذا كان مفهوماً ان تتم عملية خطف في لبنان في العهد الجديد، فلن يكون لا مفهوماً ولا مقبولاً الا يتم الاقتصاص من الجناة كما كان يحدث سابقاً، لأن عدم ملاحقة الفاعلين حتى النهاية وتوقيفهم سيشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في عمليات الخطف الى ما لا نهاية”.

وختم: “لن يكون مقبولاً ان يبقى بعض قطاع الطرق عاصين على الأجهزة الأمنية في الوقت الذي أظهرت فيه هذه الأجهزة فعاليتها القصوى في السنوات المنصرمة بمحاربة فعالة جداً للإرهاب ندر ما وجد مثلها في دول العالم قاطبة”.