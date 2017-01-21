مشاهير حققوا أرباحاً خيالية في ساعات

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العربي الجديد-

قبل أيام، ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر ارتفاع القيمة الصافية لثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بنحو 5 مليارات دولار، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي. ويعتبر ذلك أسرع كسب مادي على مستوى العالم، بحسب ما أعلنت مجلة “فوربس”.

زوكربيرغ ليس الوحيد الذي زادت ثروته بوقت قياسي، فقد زادت ثروة مشاهير آخرين بنسب متفاوتة نتيجة ارتفاع أسهم الشركات التكنولوجية من بينهم أوبرا وينفري، وسيرجي برين، ولاري بايدج، وجيف بيزوس.





أوبرا وينفري تكسب 71 مليون دولار في يوم واحد

حصلت وينفري على 10 بالمئة من الأسهم المتداولة علناً لشركة ”وايت ووتشر انترناشيونال” لتصبح بعد ذلك عضوا في مجلس إدارة الشركة ونجمة إعلاناتها. غير أن افتتاج جلسة التداول أدت إلى اكتسابها ثروة كبيرة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن ينفري وبعد حصولها على حصة الـ10 بالمئة في الشركة “وافقت على شراء 6.4 ملايين سهم بمبلغ 43.2 مليون دولار أميركي، بينها 3.5 ملايين دولار كأسهم خيارات، وفي يوم الاثنين، ارتفع سعر الأسهم بشكل كبير جداً، وعندما دق جرس وقف التداول كان سعر السهم قد تضاعف مقفلاً على سعر 13.92 دولارا للسهم الواحد بعد أن كانت أوبرا قد اشترته بـ6.75 دولارات فقط. وبحلول الساعة الرابعة كانت قد اكتسبت مبلغ 46.8 مليون دولار إضافية. مع قيمة أسهم الخيارات والتي كانت قيمتها 24.4 مليون دولار وأصبحت 48.7 مليون دولار أميركي أي بزيادة وصلت إلى 24.3 مليون دولار. وعند جمع هذين المبلغين يتبين لنا أن أوبرا قد أضافت إلى ثروتها خلال يوم واحد 71.1 مليون دولار أميركي”.

2.5 مليار دولار تضاف إلى ثروة لاري بايدج في يوم واحد أيضاً لاري بايدج، الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابت” (الشركة الأم التي تتبع لها غوغل) شهد ارتفاعا صافيا لقيمة ثروته بـ 2.5 مليار دولار أميركي. وذلك بعد ارتفاع سهم الفابت بنحو 5.6 في المئة عام 2015.

سيرجي برين أيضاً يضيف نفس المبلغ إلى ثروته في نفس اليوم سيرجي برين المؤسس الشريك لبايج ارتفعت ثروته أيضاً بحوالي 2.4 مليار دولار نتيجة لنفس الخبر. إلا أنها ليست المرة الأولى التي يحرز فيها الشريكان مبلغاً كبيراً من المال في يوم واحد ذلك أنهما وفي يوم السابع عشر من تموز الماضي كانا قد ربحا سوية مبلغ 8 مليارات دولار أميركي اقتسماها في ما بينهما وفقاً لما ذكرته مجلة “بزنس إنسايدر” عام 2015.

2.5 مليار دولار تضاف إلى ثروة لاري بايدج في يوم واحد أيضاً

لاري بايدج، الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابت” (الشركة الأم التي تتبع لها غوغل) شهد ارتفاعا صافيا لقيمة ثروته بـ 2.5 مليار دولار أميركي. وذلك بعد ارتفاع سهم الفابت بنحو 5.6 في المئة عام 2015.

سيرجي برين أيضاً يضيف نفس المبلغ إلى ثروته في نفس اليوم

سيرجي برين المؤسس الشريك لبايج ارتفعت ثروته أيضاً بحوالي 2.4 مليار دولار نتيجة لنفس الخبر. إلا أنها ليست المرة الأولى التي يحرز فيها الشريكان مبلغاً كبيراً من المال في يوم واحد ذلك أنهما وفي يوم السابع عشر من تموز الماضي كانا قد ربحا سوية مبلغ 8 مليارات دولار أميركي اقتسماها في ما بينهما وفقاً لما ذكرته مجلة “بزنس إنسايدر” عام 2015.



جيف بيزوس يكسب 2.9 مليار دولار في 20 دقيقة فقط

في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ارتفعت أسهم “أمازون” بنسبة 6.2 بالمئة ما أدى إلى زيادة ثروة بيزوس في هذا اليوم 2.9 مليار دولار.