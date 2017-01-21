ارتفاع حركة المطار خلال العام الفائت بنسبة 5 في المئة

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ندى عمار عن ارتفاع حركة الركاب في المطار خلال العام الفائت بنسبة 5 في المئة متجاوزا القدرة الإستيعابية الحالية للمطار، التي هي ستة ملايين راكب سنويا ومسجلا سبعة ملايين و609 آلاف و415 راكبا.

حققت حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نموا خلال العام 2016 فاق 5 في المئة عما كانت عليه في العام 2015 وسجل مجموع الركاب في هذا المرفق الحيوي الهام سبعة ملايين و609 آلاف و415 راكبا مقابل سبعة ملايين و 241 الفا و651 راكبا في العام 2015.

وأظهرت الاحصاءات ارتفاعا في حركة الوافدين كما المغادرين وازديادا في عدد رحلات شركات الطيران من والى لبنان.

وبحسب هذه الاحصاءات، فقد توزعت حركة المطار خلال العام الفائت 2016 على الشكل التالي:

المسافرون: ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال العام 2016 بنسبة 7,47 بالمئة مسجلا ثلاثة ملايين و779 الفا و100 راكب، كما ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 3,76 بالمئة وسجل ثلاثة ملايين و821 الفا و 389 راكبا.

اما عدد ركاب الترانزيت فبقي تحت التأثير السلبي متراجعا بنسبة 78,88 بالمئة وسجل 8926 راكبا، ليكون بذلك المجموع العام للركاب خلال العام الماضي سبعة ملايين و609 آلاف و415 راكبا.

الطائرات التجارية: بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام الماضي 65418 رحلة بزيادة بلغت 4,25 بالمئة عما كانت عليه في 2015.

فقد ارتفع عدد الرحلات القادمة بنسبة 4,38 بالمئة وبلغ 32593 رحلة، اما رحلات المغادرة فسجلت 32576 رحلة بزيادة 4,33 بالمئة، اما رحلات الترانزيت فتراجعت بنسبة 17 بالمئة وسجلت 249 رحلة.

الطائرات الخاصة: بلغ مجموع رحلات الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال العام الفائت 6051 رحلة بتراجع نسبته 8,35 بالمئة، اذ تراجع عدد الرحلات الخاصة التي وصلت الى المطار بنسبة 10,69 بالمئة وسجل 2867 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات الخاصة المغادرة بنسبة 13,68 بالمئة وبلغ 2769 رحلة، اما الرحلات الخاصة بطريق الترانزيت فبلغت 415 رحلة بزيادة 125,5 بالمئة.

حركة نقل البضائع: بلغ حجم البضائع المنقولة جوا خلال العام الماضي 84829 طنا بتراجع نسبته 6,57 بالمئة عما كان عليه في العام 2015.

فقد تراجع حجم البضائع المستوردة بنسبة 2,85 بالمئة وبلغ 52481,89 طنا كذلك تراجع حجم البضائع الصادرة بنسبة 12 بالمئة مسجلا 32347,10 طنا.

حركة نقل البريد: بلغ مجموع البريد المنقول جوا 518,8 طنا بزيادة 4,50 بالمئة منه 370,41 طنا من البريد الوارد (بارتفاع 12,94 بالمئة) و148,47 طنا من البريد الصادر (بتراجع 11,92 بالمئة).