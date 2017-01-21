عاصفة قطبية قادمة.. قد تكون الأقوى لهذا الموسم!؟

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع فايسبوك احوال الطقس للايام القادمة وكتب:

تتمدّد الكتلة الباردة المسيطرة فوق تركيا نحو كل المناطق اللبنانية بعد ظهر اليوم السبت ولغاية الإثنين فجراً وتسبب بتدنّي درجات الحرارة بشكل ملموس، يلي هذا الوضع، تمدد لكتلة استوائية دافئة لثلاثة ايام بين الثلاثاء والخميس، ترفع درجات الحرارة بمعدّل 6 درجات مئوية، فتتهيأ الأجواء لهجوم قطبي قد يكون الأقوى لهذا الموسم، اذا بقي على حاله، نظراً لتمركز الكتلة القطبية الكبيرة بين البحر الأسود وتركيا، التي ستحل ضيفة مكان التيارات الإستوائية وستتوجه نحو شمال اوروبا من جهة، وانحدارها عمودياً نحو لبنان من جهة اخرى، واي منخفض جوّي سيسيطر في هذا الوقت على لبنان وسوريا وفلسطين سيتحول الى عاصفة ثلجية بامتياز، في الفترة الممتدّة بين 26 و30 كانون الثاني.

أمّا طقس الأحد، فمشمس الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة التي ستسجل على الساحل: 17 درجة نهاراً و9 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 7 نهاراً و-2 ليلاً، في البقاع: 8 نهاراً و -1 ليلاً.

*الرطوبة: بين 55 و 70%

*الضغط الجوي: 1024hpa

*الرياح: شمالية باردة سرعتها 12 كلم في الساعة.