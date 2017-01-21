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جريمة قتل "مزدوجة" وقعت قبل 29 عاماً في الهرمل.. الى الواجهة مجدداً

21
JANUARY
2017
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كل شيىء في مظهر الموقوف ع.ع. يدل على انه تجاوز الـ 75 من العمر، وقف امام قوس المحكمة بصعوبة، متكئا على عارضة خشبية امامه، ليفاجئ بعد ذلك الجميع بانه من مواليد العام 1960، اما تهمته فهي جريمة قتل مزدوجة ومحاولة قتل وقعت قبل 29 عاما على طريق وادي الكرم في الهرمل في ايلول العام 1988 عندما اقدم عمدا على اطلاق النار على شحادة الفقيه بقصد قتله فاصيب حينها بجروح خطرة ، وقد نتج عن اطلاق النار قتل الرقيب عباس الفقيه والعريف مصطفى الفقيه واصابة آخرين.

طوال تلك المدة، لم يكن ع.ع. يعلم بانه مطلوب، وفق زعمه، فهو من سكان بيروت منذ فترة طويلة حيث يعمل في تصليح الساعات ولا يتردد الى بلدته الا نادرا ، ليتم توقيفه على طريق ضهر البيدر قبل عشرة اشهر انفاذا لحكم غيابي صادر بحقه في القضية.

سأله رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله ، اين كان منذ العام 1988 تاريخ وقوع الجريمة، فبادره قائلا:« لا علاقة لي بالجريمة انما شقيقاي ح.وأ.ع. هما اللذان ارتكبا الجريمة ولا اعرف الدوافع. واين هما شقيقاه حاليا فاجاب:« قُتلا على اثر الجريمة انما لا اعرف كيف»، موضحا بانه حضر جنازتهما على ما يعتقد في العام 1991 ، ولم يجر توقيفهما اثر الحادثة لانهما كانا متواريان عن الانظار.

وبعدما اكد المتهم ان احدا لا يعرف من الذي قتل شقيقاه، استوضح منه رئيس المحكمة عن سبب عدم ذكره ما يدلي به حاليا عن ان شقيقاه ارتكبا الجريمة في التحقيق الاولي معه وانما افاد حينها ان ثمة تشابها بالاسماء بينه وبين شخص آخر، فرد المتهم :« في المخفر قالولي تشابه اسماء». واضاف بانه لا علاقة له باي من عائلة فقيه فقد»اوقفت على طريق ضهر البيدر وزتوني بالحبس.

وقررت المحكمة دعوة شاهدين وارجاء الجلسة الى الثالث من ايار المقبل.

المستقبل
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