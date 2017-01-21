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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 21-01-2017

21
JANUARY
2017
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فضيحة التعيينات: مدير «أوجيرو» بلا سجلّ عدليّ «نظيف»!
برّي لخاطفي ريشا: الحساب عسير
الفاشية الجديدة في البيت الأبيض

الجمهورية
مراوحة إنتخابية... وإستنفار رسمي لمواجهة قطّاع الطرق في البقاع
ترامب يؤدِّي اليمين رئيساً للولايات المتحدة: «أميركا أوّلاً»... وهزيمة «الإرهاب الإسلامي»

البناء
ترامب يفتتح عهده باستبدال حكم العالم من واشنطن بحكومة أميركية
تركيا تبدأ تموضعها الجديد بين النفي والتأكيد... و«الأسد ضرورة»
فريقا الستين والنسبية لمنازلة مفتوحة بلا غالب ومغلوب... حتى التسوية

اللواء
إنتخابات 2017 بين هيبة العهد وهواجس جنبلاط: الستين معدَّلاً
«أميركا أولاً» تدخل عهد ترامب: صدامات ودعوات للمقاومة

الديار
ديبلوماسي أميركي: الامن والنفط بوابة ترامب الى لبنان ... لا تغطية لأي عدوان

المستقبل
القوات شريك العهد ... خطوة في اتجاه تصفير المشاكل
عون: لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701
ترامب رئيساً: كل شيء سيتغير .. تعهد بمحو الإرهاب.. وينوي إقامة دفاع صاروخي «ضد إيران وكوريا الشمالية»

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