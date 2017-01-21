ألمانيا بعد انتخاب ترامب: سنواجه أوقاتاً صعبة

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أعلن نائب المستشارة الألمانية، زيغمار غابرييل، أمس، أن بلاده ستحتاج إلى استراتيجية اقتصادية جديدة تتجه إلى آسيا، إذا ما بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية مع الصين، محذراً من «أوقات صعبة» بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال غابرييل، في مقابلة مع تلفزيون «زد.دي.إف.»، في أول رد فعل رسمي من جانب ألمانيا على تنصيب ترامب، إن «ما سمعناه اليوم كان نبرات قومية عالية... أعتقد أن علينا التأهّب لأوقات صعبة».



وأضاف أن ترامب «كان جاداً جداً»، في خطاب تنصيبه، وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته في ما يتعلّق بالتجارة والقضايا الأخرى، ويحوّلها إلى فعل. وقال إن على أوروبا وألمانيا أن تقفا معاً «للدفاع عن مصالحنا».