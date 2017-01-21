اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 21-01-2017

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أسرار الجمهورية

يُجري حزب بارز مناقلات في صفوفه بعيداً من الأضواء، خصوصاً في بعض المراكز الحساسة، كما أجرى بعض الإعفاءات لكادرات مهمة لم يكن دورها محصوراً في لبنان.

أبلغ سفراء دول مهمة المراجع المعنية بأن استمرار المساعدات الدولية هو رهن بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.

لفتَ مرجع كبير مرجعاً آخر الى وجوب إلتزام حدود الصلاحيات المعطاة له فلا يُشخصِنها.

اسرار البناء

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ حلف الناتو سيكون أول المتأثرين بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فسوف يركز الرئيس الأميركي على إعادة بناء قوات أميركية فاعلة معتمداً على قواعد داخل الحدود الأميركية ومتجهاً لتخفيض الاستثمارات الهائلة التي تنقفها واشنطن عبر الناتو لنشر وحداتها في دول الناتو داخل أوروبا وخارجها معتمداً سياسة تدفيع الراغبين بنشر قوات أميركية في بلادهم فاتورة هذا الانتشار.

خفايا

قال نائب بارز أمام زواره أمس إنّ ورشة العمل التشريعي التي انطلقت في المجلس النيابي خلال الأسبوع المنصرم، والتي يتوقع أن تستمرّ في الأشهر القليلة المتبقية من عمر هذا المجلس حتى العشرين من شهر حزيران المقبل، تجعله وزملاءه يستحقون رواتبهم من الآن وصاعداً، بعدما كان استمرارهم في تقاضي هذه الرواتب خلال فترة تعطيل العمل التشريعي يسبّب لهم الإحراج... أحياناً!