الرئيس عون والسيدة الاولى والرئيس الحريري حضروا افتتاح مسرحية " ابحار في الزمن " لفرقة كركلا

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حضر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم ، افتتاح مسرحية " ابحار في الزمن " لفرقة كركلا في مسرح الفوروم دو بيروت ، في حضور حشد من الرسميين والسياسيين والسفراء وكبار الموظفين.

فور وصول الرئيس عون والسيدة الاولى كان في استقبالهما السيد عبد الحليم كركلا وانتقلا الى خيمة تراثية نصبت خصيصا".

وبعد استراحة قصيرة انتقل الجميع الى المسرح .

كلمة كركلا

بعد النشيد الوطني ، القى الفنان عبد الحليم كركلا كلمة قال فيها :

فخامة الرئيس العماد ميشال عون

دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري

ايها الأحبّة

يا فخامة الرئيس

بيدك امسكت هبوب الريح ، هدأت العاصفة واستلمت الدفّة لتعود سفينة لبنان الى برّ الأمان.

الفّت بين القلوب ، فتضافرت الجهود واشرق فجر عهد جديد يفتح ابواب العالم .

يا فخامة الرئيس

ان الابداع اللبناني في جميع الحقول كان ينتظر هذه اللحظة ليحمل كل منا ارزة عزّ يزرعها في جميع اقطاب الارض.

ان لبنان ، يا فخامة الرئيس ، وقد اضيئ بحكمتك الساطعة التي صبرت طويلا" الى ان نضجت اللحظة التاريخية ، ينتظر من عهدك ، ما عهده فيك ، وانت الوعد والوفاء.

ان وجودك يا دولة الرئيس ، يا شيخ سعد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ، فرحة للبنان نفتتح بها هذا العمل الابداعي الذي يحكي قصة الانسان اللبناني الذي حمل من فجر التاريخ حلمه باكتشاف الدنيا ليحاور الحضارات ويبحر في الزمن.

وهنا لا بد من كلمة حق عمن تساهم بحمل رحالنا لنحط في انحاء العالم السيدة ليلى رياض الصلح حمادة لنقول للإنسان اينما كان لبنان رسالة محبة وسلام ، لبنان الرسالة ، لبنان رسالة

عشتم يا فخامة الرئيس وعاش لبنان

وعلى الاثر بدأت المسرحية .