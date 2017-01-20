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فوز 5 مخترعين لبنانيين بميداليات في المعرض الدولي للاختراعات في الكويت

20
JANUARY
2017
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نال خمسة مخترعين لبنانيين ميداليتين ذهبيتين واثنتين فضيتين وأخرى برونزية، من المعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط، والذي جرى في الكويت بين 16 و19 الحالي، برعاية أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وترأس الوفد اللبناني رضوان شعيب من وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس مجلس إدارة مباراة العلوم، ورافقه طلال دندشلي وعماد عودة. وشارك في الافتتاح وحفل الختام السفير اللبناني في الكويت ماهر خير.

وزارت الجناح اللبناني وفود عربية ودولية عدة، إضافة إلى سفراء وأبناء الجالية اللبنانية ومستثمرين من الكويت ودول الخليج وغرفة التجارة والصناعة الكويتية. كما عقد شعيب سلسلة اجتماعات عمل، أبرزها مع منظم المعرض "النادي العلمي الكويتي" ()، ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للمبدعين.

ونال الميداليتان الذهبيتان المخترعان الدكتور جمال شوربجي من المدرسة الكندية عن اختراعه Lice Band لمكافحة القمل، وعمر الوزان من مدرسة المقاصد - كلية علي بن أبي طالب عن اختراعه Blind Man Medicine Box، وهو عبارة عن علبة ادوية تساعد الرجل الكفيف في تناول الأدوية.

أما الفضيتان فنالهما علي عودة من مدرسة أمجاد عن اختراع Magnetic gun، وهو جهاز يستعمل الطاقة الكهرومغناطيسية لإطلاق المقذوفات، والدكتور جمال شوربجي عن اختراع Learning Disability وهو يعمل على تحديد الصعوبات التعلمية وحلها.

ونال الجائزة البرونزية لؤي غزاوي وعبد الحميد حميدي صقر من مدرسة المقاصد - كلية عمر بن الخطاب عن اختراع The Virtual Eye، وهو عبارة عن عصا كفيف متطورة.

وأكد رئيس الوفد أن "مباراة العلوم التي ستجري من 27 إلى 29 نيسان 2017 المقبل في قصر الاونيسكو - بيروت باتت تمثل بيئة حاضنة لابتكارات الشباب اللبناني وبابا واسعا لمشاركتهم في أهم المعارض الدولية كخطوات أساسية في دورة الابتكار ونقل التكنولوجيا"، لافتا إلى أن "التسجيل ما زال مستمرا حتى 1 شباط الجاري".

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