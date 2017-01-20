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أربعة أعوام لنكتشف المجهول ... أو يكشفنا المجنون!

20
JANUARY
2017
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في النهاية، إنها أميركا ... إن أسميناها الولايات المتحدة أو روما الجديدة أو الامبراطورية أو حتى ... أمريكا ... تظل بوصلة العالم وقبلة أنظار سكانه ...

لا يهم إن كنا نحبها أو نكرهها ... ندرك ممساوئها أو نذعن لإملاءاتها أو نثور ضد إمبرياليتها... تظل هي هي: أكبر اقتصاد في العالم ... نحو 6 بالمئة فقط من سكان الأرض، يعطون 35 بالمئة من ناتج البشرية ... ثلث زراعة الأرض ... ربع صناعتها ... أكبر اقتصاد مالي وتجاري ... أكبر قوة تكنولوجية، تسجل سنوياً ضعفي براءات اختراعات باقي الشعوب ... وتملك وحدها نصف حائزي جوائز نوبل من كل العالم ...
وإن ننسى، لا ننسى طبعاً أنها أكبر قوة عسكرية في كوكبنا ... أربعون بالمئة من الإنفاق العسكري في العالم، أميركي المصدر والهوية ... فضلاً عن ترسانة هائلة من القوة الناعمة: من هارفارد إلى هوليوود ... ومن الإعلام إلى كل وسائل التواصل: غوغل، فايسبوك، مايكروسوفت، نيتفليكس، أمازون، مارفل ... وصولاً إلى الجينز والبيغ ماك ...
كل هذه الامبراطورية صارت اليوم، بين أيدي من ينقسم العالم حوله وصفه، بين المجهول والمجنون ...
هذه الدولة - القارة التي كتب عنها دو توكفيل قبل 180 سنة، أنها ولدت من مزيج الباحثين عن الذهب والساعين إلى تطهر النفس ...
صارت اليوم في يد رجلٍ، بيته من ذهب ... وناخبوه من المتطهرين ...
هذه السوبر دولة، التي حددها ذات يوم آرثر بيرد، بأنها تمتد بين سفر التكوين شرقاً ويوم الدينونة غرباً ... تبدو اليوم فعلاً بين هذين الحدين ...
دونالد ترامب رئيساً ... أمامنا أعوام أربعة على الأقل ::: لنكتشف المجهول، أو يكشفنا المجنون ...
البداية من واشنطن ...

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