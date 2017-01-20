مجلس بلدية زحلة معلقة وتعنايل: لوضع خطة من شأنها ان تعيد ضبط الامن

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بيان صادر عن مجلس بلدية زحلة معلقة وتعنايل:

ان ما تعرض له المواطن الزحلي سعد ريشا من عملية خطف بشكل همجي في وضح النهار لهو امر مستنكر ومستهجن لا بل مرفوض رفضا تاما،

اننا ومنذ اللحظة الاولى واكبنا كافة الخطوات التي دعت لها العائلة وما رافقها من تحركات رسمية وشعبية من مختلف شرائح المجتمع،



واننا اذ نقدر ما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية نناشد جميع المعنيين بضرورة تكثيف التحرك وعلى كافة المستويات كي يعود السيد ريشا الى عائلته سالما، وان تضرب بيد من حديد كل من تسوله نفسه الاخلال بالأمن والعبث بالسلم الاهلي وكرامة المواطن،



ان مجلس بلدية زحلة معلقة وتعنايل الذي يرى في هذا العمل ضربا للاعراف والقيم الزحلية واللبنانية يطلب من الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والامنية وضع خطة من شأنها ان تعيد ضبط الامن والامساك به لينعم المواطن في منطقة البقاع بالسلام والامان .