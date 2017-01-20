قرار لوزير الدفاع حول طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة

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أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه:

"المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017.





المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة.

- نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.

- إفادة سكن من مختار المحلة.

- سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص.

- نوع ورقم السلاح.





المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية:

- كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية.

- صورتان شمسيتان.

- نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي.





المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات:

- كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها.

- نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية.

- إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.





المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته.





المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام"