قرار لوزير الدفاع حول طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه:
"المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017.
المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة.
- نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي.
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
- إفادة سكن من مختار المحلة.
- سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
- نوع ورقم السلاح.
المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية:
- كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية.
- صورتان شمسيتان.
- نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي.
المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات:
- كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها.
- نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية.
- إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته.
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام"