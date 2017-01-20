living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحناوي: نرفض تحويل منطقة المدور - الكرنتينا الى مستوعب لنفايات مدينة بيروت باكملها

20
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي البيان التالي:

 

 ازاء اعادة تحريك مشروع المحرقة المزعم انشائه ضمن نطاق منطقة المدور – الكرنتينا الجغرافية في بيروت، يهم المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي ان يعلن رفض الوزير صحناوي الكامل لتحويل هذه المنطقة الى مستوعب لنفايات مدينة بيروت باكملها، ويطالب ان يصار الى اعادة درس مشروع انشاء المحرقة في المنطقة المذكورة، محذراً من المباشرة بتنفيذه بشكل فوري دون البحث في جميع الخيارات المتاحة، خاصة ان لاهالي منطقة المدور - الكرنتينا ، معاناتهم الطويلة مع معامل النفايات، والمسلخ، وتلوث نهر بيروت الذين حولوا منطقتهم الى منطقة شبه منكوبة جراء تقاعس الدولة في الالتفات لهم ولمطالبهم.

 

 وعليه، يطالب المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي الدولة اللبنانية باجهزتها المختصة، وبشكل خاص بلدية بيروت العمل على تقديم مشاريع تهدف الى تحويل منطقة المدور – الكرنتينا الى منطقة نموذجية سكنية وتجارية اسوة بالمناطق المحيطة بها والتي تشكل امتداد جغرافي طبيعي لها كمناطق الرميل والصيفي والاشرفية، والعمل على مشاريع تنموية وبيئية شبيهة بافتتاح حديقة البطريرك بولس المعوشي، املاً ان يشكل هذا المشروع خطوة اولى لمخطط اعادة تأهيل منطقة المدور – الكرنتينا التي تشكل مدخل اساسي لمدينة بيروت.

 

اخيراً، يعلن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي عن استعداده في المساهمة بايجاد حلول لا تكون على حساب المنطقة واهاليها، خاصه انه قد تم التباحث ببعض تلك الحلول مع رئيس مجلس بلدية بيروت في وقت سابق، داعياً المعنيين الى عدم تجاهلها، مشدداً على انه لا يجوز اتخاذ اي قرار لا يكون لاهالي منطقة المدور – الكرنتينا والمناطق المحاذية لها، اي الاشرفية والصيفي والرميل والقوى السياسية التي تمثلها كلمة الفصل فيه، مؤكداً وقوفه بجانب اهالي وسكان المنطقة في مطالبهم المحقة، متعهداً بعدم توفير اي جهد من اجل تحقيق مصلحة المنطقة واهاليها، والوصول الى الاهداف التي تمثل امالهم وتطلعاتهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout