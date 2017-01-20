صحناوي: نرفض تحويل منطقة المدور - الكرنتينا الى مستوعب لنفايات مدينة بيروت باكملها

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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي البيان التالي:

ازاء اعادة تحريك مشروع المحرقة المزعم انشائه ضمن نطاق منطقة المدور – الكرنتينا الجغرافية في بيروت، يهم المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي ان يعلن رفض الوزير صحناوي الكامل لتحويل هذه المنطقة الى مستوعب لنفايات مدينة بيروت باكملها، ويطالب ان يصار الى اعادة درس مشروع انشاء المحرقة في المنطقة المذكورة، محذراً من المباشرة بتنفيذه بشكل فوري دون البحث في جميع الخيارات المتاحة، خاصة ان لاهالي منطقة المدور - الكرنتينا ، معاناتهم الطويلة مع معامل النفايات، والمسلخ، وتلوث نهر بيروت الذين حولوا منطقتهم الى منطقة شبه منكوبة جراء تقاعس الدولة في الالتفات لهم ولمطالبهم.

وعليه، يطالب المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي الدولة اللبنانية باجهزتها المختصة، وبشكل خاص بلدية بيروت العمل على تقديم مشاريع تهدف الى تحويل منطقة المدور – الكرنتينا الى منطقة نموذجية سكنية وتجارية اسوة بالمناطق المحيطة بها والتي تشكل امتداد جغرافي طبيعي لها كمناطق الرميل والصيفي والاشرفية، والعمل على مشاريع تنموية وبيئية شبيهة بافتتاح حديقة البطريرك بولس المعوشي، املاً ان يشكل هذا المشروع خطوة اولى لمخطط اعادة تأهيل منطقة المدور – الكرنتينا التي تشكل مدخل اساسي لمدينة بيروت.

اخيراً، يعلن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي عن استعداده في المساهمة بايجاد حلول لا تكون على حساب المنطقة واهاليها، خاصه انه قد تم التباحث ببعض تلك الحلول مع رئيس مجلس بلدية بيروت في وقت سابق، داعياً المعنيين الى عدم تجاهلها، مشدداً على انه لا يجوز اتخاذ اي قرار لا يكون لاهالي منطقة المدور – الكرنتينا والمناطق المحاذية لها، اي الاشرفية والصيفي والرميل والقوى السياسية التي تمثلها كلمة الفصل فيه، مؤكداً وقوفه بجانب اهالي وسكان المنطقة في مطالبهم المحقة، متعهداً بعدم توفير اي جهد من اجل تحقيق مصلحة المنطقة واهاليها، والوصول الى الاهداف التي تمثل امالهم وتطلعاتهم.