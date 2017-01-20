الجيش أعلن عن حاجته لتعيين تلامذة رتباء بين المدنيين والعسكريين من الذكور فقط

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اعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، عن حاجتها لتعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين من الذكور فقط. على الراغبين التعيين بصفة تلميذ رتيب، التقدم بطلباتهم شخصيا خلال الدوام الرسمي في ثكنة الوروار اعتبارا من تاريخ 25/1/2017 ولغاية 21/2/2017 ضمنا.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، في مكان تقديم الطلبات، وعلى موقع الجيش في الإنترنت، على العنوان التالي: www.lebarmy.gov.lb

1- تعلن وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن حاجتها لتعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين (الذكور فقط).

2- على الراغبين التعيين بصفة تلميذ رتيب، التقدم بطلباتهم شخصيا خلال الدوام الرسمي في ثكنة الوروار إعتبارا من تاريخ 25/1/2017 ولغاية تاريخ 21/2/2017 ضمنا.

3- الشروط المطلوبة:

أ - الشروط المشتركة: يجب أن يكون المرشح:

(1)- لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

(2)- غير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، أو بالحبس مدة تزيد عن الستة أشهر، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إعتبارهم واستفادوا من العفو (عفو عام أو عفو خاص).

(3)- عازبا، أرملا دون أولاد أو مطلقا دون أولاد.

(4)- من ذوي السلوك الجيد والأخلاق الحسنة، غير مدمن على السكر والمخدرات ولعب الميسر.

(5)- غير متقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد عن متابعة المباراة بسبب الغش.

(6)- على إستعداد للتوقيع على عقد تطوع وللمدة المحددة في التعليمات النافذة.

(7)- حائزا على الشهادة المتوسطة (البريفيه) على الأقل أو ما يعادلها رسميا.

ب - الشروط الخاصة :

(1)- للعسكري المتطوع:

أ- ألا يتجاوز معدل عقوباته السنوي /20/ عشرين يوما توقيفا خلال السنتين الأخيرتين من خدمته وتحسب لغاية تاريخ الإنتهاء من تقديم الطلبات، على أن تستثنى العقوبات المتعلقة بحوادث السير.

ب- ألا يكون قد تعرض لعقوبة بسبب جرم شائن أو مخالفة جسيمة أو لحكم قضائي قضى بالحبس، مهما كان مقداره وطيلة مدة خدمته، بإستثناء الأحكام المتعلقة بحوادث السير.

(2)- للمجند (الممددة خدماته):

أن يكون المرشح مصنفا خدمة عادية، ولم يتجاوز عدد أيام عقوباته خلال كامل خدمته كمجند، خمسة وعشرين يوما توقيفا أو حبسا للحالات كافة، على أن تضرب أيام العقوبات الجسيمة والشائنة ب 1.5 ، مثال على ذلك: مرشح لديه 10 أيام شائنة و3 أيام عادية، يصبح المجموع (10× 1.5)+3 = 18 يوما، بما فيها العقوبات التي هي قيد القرار (على أن يعتمد تاريخ وقوع المخالفة وليس تاريخ إقرار العقوبة)، وفي حال كان الفعل جرما وصدر حكم قضائي فيه عندها يدغم الحكم والعقوبة التأديبية وتحسب المدة الأطول (تحسب عقوبات المجند الممددة خدماته إعتبارا من تاريخ التمديد الأخير).

4- السن:

الرتبة - السن - ملاحظات

تلميذ رتيب سنة أولى للمدنيين:

أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 1/10/2017.

للمجندين (الممددة خدماتهم):

أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 1/10/2017.

للجنود الأول والجنود:

أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز السادسة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 1/10/2017.

تلميذ رتيب سنة ثانية - للعرفاء الأول والعرفاء:

أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز السابعة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 1/10/2017.

5- المستندات المطلوبة:

أ - للمدنيين:

(1)- بيان قيد إفرادي معبأة فقراته كافة بوضوح، دون أي إبهام ، مدون عليه عبارة "لبناني منذ أكثر من عشر سنوات" ومصدق من المديرية العامة للأحوال الشخصية.

(2)- بيان قيد عائلي.

(3)- شهادة حسن سلوك من مختار القرية أو المحلة تثبت السلوك الجيد، الأخلاق الحسنة، عدم الإدمان على السكر والمخدرات ولعب الميسر وتبين الوضع العائلي (عازبا، أرملا دون أولاد أو مطلقا دون أولاد).

(4)- خمس صور شمسية قياس 4 × 4 سم. (ثلاث وجهية وإثنتان جانبيتان) ذقن حليقة، وصورتان شمسيتان قياس 12×8 سم. يظهر فيها كامل الجسم واقفا، جميعها حديثة غير معدلة وممهورة من مختار القرية أو المحلة.

(5)- نسخة مصدقة عدد /2/ وفقا للاصول عن الشهادة المطلوبة موضوع النبذة (7) (أ-3).

ب - للعسكريين المتطوعين:

(1)- بيان الخدمات والأحوال الشخصية + انموذج رقم إثنين (معبأة فقراتهما كافة بوضوح بما فيها المذهب).

(2)- بيان قيد عائلي.

(3)- نسخة عن سجل العقوبات يدون فيها جميع العقوبات المقرة والتي هي قيد القرار مع مقدارها المقترح (تدون عقوبات العسكري للسنتين الأخيرتين وتحسب لغاية تاريخ الإنتهاء من تقديم الطلبات).

(4)- خمس صور شمسية قياس 4 × 4 سم. (ثلاث وجهية وإثنتان جانبيتان) ذقن حليقة وصورتان شمسيتان قياس 12 × 8 سم. يظهر فيها كامل الجسم واقفا، جميعها باللباس العسكري، حديثة غير معدلة وممهورة من قائد القطعة الإدارية.

(5)- نسخة مصدقة عدد /2/ وفقا للأصول عن الشهادة المطلوبة موضوع النبذة (7) (أ-3).

ج - للمجندين الممددة خدماتهم : بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب - 5):

(1)- بيان قيد إفرادي معبأة فقراته كافة بوضوح، دون أي إبهام، مدون عليه عبارة "لبناني منذ أكثر من عشر سنوات" ومصدق من المديرية العامة للأحوال الشخصية.

(2)- شهادة حسن سلوك من مختار القرية أو المحلة تثبت السلوك الجيد، الأخلاق الحسنة، عدم الإدمان على السكر والمخدرات ولعب الميسر وتبين الوضع العائلي (عازبا، أرملا دون أولاد أو مطلقا دون أولاد).

(3)- تدون العقوبات موضوع النبذة (3) (ب - 5) إعتبارا من تاريخ التمديد الأخير.

د - يرفق إبن العسكري في الخدمة الفعلية بطلبه، تصريحا خطيا صادرا عن الجهاز التابع له والده، يظهر سلوك، إنتاجية والوضع الإداري للوالد (للمرشحين كافة).

ه- يرفق إبن العسكري المسرح، المتقاعد، شقيق أو إبن الشهيد نسخة مصورة عن بطاقة التقاعد أو بطاقة الإحتياط (للمرشحين كافة).

6 - ملاحظات:

أ - يجب ألا يتعدى تاريخ تنظيم المستندات موضوع النبذات (1) (2) (3) (أ - 5) والنبذات (1) (2) (3) (ب - 5) والفقرتين ج، د من البند 5، الثلاثين يوما لغاية تاريخ تقديم الطلب.

ب- يمكن الإطلاع على مواد الإختبارات الخطية في مكان تقديم الطلبات.

ج - يجب معادلة جميع الشهادات غير الصادرة عن المدارس والمعاهد الرسمية وفقا للأصول.